HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu, ,Kıbrıs’ın tarihine şahitlik eden zeytin ağaçlarının yok oluşunu görmenin üzdüğünü belirterek, 3-4 yıl arayla aynı bölgede iki kez yangın çıktığını kaydetti.

Büyükoğlu yazılı açıklamasında “Bizler tüm bu yaşananlardan ders çıkarmadığımız ve önlem almadığımız sürece ormanlarımızı, Kıbrıs’ın güzel yeşil doğasını tamamen yok edeceğiz. Can kaybı olmadı diye sevinmeyelim. Ayrıca can kaybı olmadı diye açıklama yapanları da şiddetle kınıyorum. Hayvanlarımızın can kayıplarını göz ardı edemeyiz. Malesef doğamıza ve bize katkısı olan bir çok canlı yok oldu” ifadelerini kullandı.

Büyükoğlu bu can kayıplarının sorumlusunun yıllardır hükümet edenler olduğunu ileri sürerek, her yıl çıkan bu yangınların olmaması için önlem almamak bir yana dursun ,sermaye uğruna yıllarca bir yangın helikopteri alınmadığını savundu.

Büyükoğlu, “Oysa adamızın can damarı olan ormanlarımız, ağaçlarımızın korunması insandan sonra gelen en önemli unsurdur.”Temennimiz bunun son olması ve artık yapılması gerekenin yapılmasıdır. Bir daha böyle büyük acı verici tablolarla karşılaşmamamızdır” dedi.