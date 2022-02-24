HAKSEN: Devlet dairelerine dama taşı muamelesine son verilsin

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), her yeni hükümet kurulduğunda devlet daireleri ve kurumlarına “dama taşı” muamelesi yapıldığı iddiasıyla, bu uygulamanın son bulması için gerekli yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesini istedi.

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), her yeni hükümet kurulduğunda devlet daireleri ve kurumlarına “dama taşı” muamelesi yapıldığı iddiasıyla, bu uygulamanın son bulması için gerekli yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesini istedi.

HAKSEN Eğitim Sekreteri Salih Erşangil, yazılı açıklamasında, hükümetler kurulurken “kamu düzeninin hükümet pazarlıklarına alet edildiğini” savunarak, buna tepki gösterdi.

Erşangil, her yeni hükümet kurulacağında “bakanlıkları güçlendirme” adı altında kamu kurumları ve dairelerinin bir bakanlıktan diğerine aktarılmasının, hem çalışanları, hem vatandaşları hem de daire ve kurumları sıkıntıya soktuğunu öne sürdü.

Bu uygulamanın, halkın ve bürokratların gözünde dairelerin “önemli/önemsiz” olarak ayrılması sonucunu getirdiğini ve çalışanların motivasyonunu düşürdüğünü öne süren Erşangil, “devlet daire ve kurumlarına dama taşı muamelesi yapılması uygulamasının son bulması için gerekli yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesini” talep ettiklerini kaydetti.