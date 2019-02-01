HAKSEN E-İmzaya geçti

Eşit Hak ve Adalet Sendikası HAKSEN, tüm yazışmalarını dijital ortama taşıdı.

HAKSEN Başkanı İzzet Türkmen yaptığı yazılı açıklamada, ‘’Hedef, KKTC’nin dijital dönüşüm sürecinde işlemlerimizi elektronik ortama taşıyarak başta devlet kurumları ile yazışmalarda elektronik imza kullanmak. Bunun için en önemli araç e-imza. Kimlik doğrulama ve imza gerektiren süreçler ancak e-imza kullanımıyla sonuca ulaşabilir. Böylece gerçek anlamda zaman ve operasyon verimliliği sağlayabiliriz” dedi.