Haksen Ekonomik Önlem Önerilerini Paylaştı

Hak-Sen, Kovid-19 pandemisinin, KKTC’de de ekonomiye olumsuz etkilerinin kaçınılmaz olduğunu belirterek, ülkede alınması gereken ekonomik önlemlerle ilgili önerilerini paylaştı.

HakSen, olumsuz etkiden en büyük payı alan ülkelerden birinin de KKTC olacağına işaret ederek, “Bu yüzden ülkemizde yaşanacak olumsuz değişimin etkilerini minimum seviyelerde tutma adına hayata geçirilecek ekonomik, mali ve diğer tedbirler; ülkemiz ölçeği, şartları ve gücü dikkate alınarak ortaya konmalıdır” dedi.

HakSen, alınacak önlemlerin planlı, sürdürülebilir, şeffaf ve denetlenebilir nitelikte olmasını talep ettiklerini belirterek, bu zor günlerin toplumun her kesiminin dayanışması ile atlatılabileceğini kaydetti.

HakSen bu bağlamda önerilerini şöyle sıraladı:

“Bugün bu krizden en büyük fayda sağlayan kuruluşlar olan bankalara, mevcut taksitlerin faizsiz olarak 3 ay ötelenmesi ya da dondurulması konusunda karar çıkarılması,

Bankalarda 500 bin TL’nin üzerinde mevduatı olan şirket ve şahısların mevduatından %5 kamuya aktarılması ya da yüksek mevduatlardan gelir elde edenlerin sadece elde ettikleri faiz gelirlerinin vergilerinin yükseltilmesi ve kapalı iş yerlerinin çalışanlarının desteklenmesi,

Özellikle özel sektör çalışanları, esnaf ve küçük işlettmelerde, işsiz kalan gündelikçiler ve tüm kamu çalışanları kısacası tüm kesimin bu zor günlerde elektrik, su ve akaryakıt ücretlerinde düzenleme yapılması ve bir nebze olsa rahatlatılması.

Kredi kartlarının bakiyelerinin ödenmesi konusunda bir rahatlatıcı önlem alınması,

Kamuda çalışan memurdan kesinti yapılacak ise bu kesintinin hangi kesimden, ne miktarda ve ne kadar süre ile yapılacağının net bir şekilde belirtilmesi, bu toplanacak paranın kime nasıl ve ne şekilde dağıtılacağının şeffaf bir şekilde açıklanması,

13. maaş ile ilgili olarak şu an için bir karar alınmamasını ve ilerleyen sürece göre daha sonra bu konunun gündeme alınmasını,

Yurt dışındaki yüksek maaş alan ateşelerin, yine yurtdışı temsilcilikler ve turizm tanıtma ofisleri harcamalarının kısıtlanması, gereksiz ve lüks harcamaların ortadan kaldırılması. Devlete katkıları olmayan, beklenen faydayı ortaya koyamayan temsilciliklerin belirlenip kapatılması,

Şu anda faailyet gösteremeyen ve büyük kayıplar yaşayacak olan işçi ve iş yerlerini desteklemek amacı ile faaliyet gösteren iş yerlerinin kazanç vergilerinin yükseltilmesi,

Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, bakanlıklar, milletvekilleri, müsteşarlar ve müdürler tarafından kullanılan makam araçları, yakıt giderleri sınırlandırılması ve cep telefonu giderlerinin kendileri tarafından ödenmesi. Temsil giderleri (izaz ikram) kalemlerinde, tören, fuar ve organizasyon giderleri kalemlerinde ve siyasi partilere yapılan katkılarda büyük oranda tasarrufa gidilmesi,

Yurtdışı geçici görev yolluğu ve yurtdışı staj ve öğrenim giderleri kalemlerinden harcama yapılmaması,

Devletten katkı payı alan kurumların gözden geçirilerek, ilgili kurumlarda gerekli ekonomik tedbirlerin alınması katkı paylarının asgari düzeye indirilmesi,

Acil ihtiyaçlar dışında 2020 yılında ihale açılmaması, doğrudan alım yapılmaması. Kadrolu personel dışında istihdam yapılmaması, mal ve hizmet alımlarında azami tasarrufa gidilmesi,

Marketlerde satılan ürünlerin fiyat etiketlerinin belirlenmesi, denetlenmesi, gerekirse bu görevin belediyelere verilmesi yüksek fiyatlı satışlara cezai yaptırımların uygulanması. Gerekirse bunun için bir kararname çıkarılması,

Özel sektörde işten çıkarılanların hayatlarını asgari düzeyde idame ettirebilmeleri için bir fon oluşturulması,

Özel sektörde iş yasasına uygun olmayan durdurmaların tespit edilip cezai yaptırımın uygulanması ve bunun önüne geçilmesi,

Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefi olan işletmelerin mayıs ve haziran aylarında ödemeleri gereken taksitlerinin 3 ay sonraya ertelenmesi.”