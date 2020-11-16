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HAKSEN gardiyan açığına dikkat çekti: 'Sınavı başarıyla tamamlayanlar göreve çağrılmalı'

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HAKSEN gardiyan açığına dikkat çekti: 'Sınavı başarıyla tamamlayanlar göreve çağrılmalı'
HAKSEN gardiyan açığına dikkat çekti: 'Sınavı başarıyla tamamlayanlar göreve çağrılmalı'

HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu, Merkezi Cezaevi’nde 3.derece erkek kıdemli gardiyan personel açığının olduğunu, ancak Personel Dairesi’nin bu açığı kapatmak adına gerekli adımları atma yönünde ağır hareket ettiğini belirtti.

HAK-SEN BAŞKANI EREN BÜYÜKOĞLU’NUN AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

"Ülkemizdeki cezaevi personelinin sıkıntıları yıllardır çeşitli kanallardan kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Bu sıkıntıların en başında da personel yetersizliği gelmektedir. Bu sorun, personelin bir kısmının emekliye ayrılması sonrası daha da ciddi bir noktaya ulaşmıştır. Cezaevi Müdürlüğü ilgili kurum olan Personel Dairesi’ne seçim yasaklarından önce sıkıntıyı bildirmiş olsa da, daire önce süreci ağırdan alıp, daha sona seçim yasaklarını gerekçe göstererek gereken adımları atmamıştır.

Emekliye çıkan 3. derece erkek kidemli gardiyanlarin mevkilerinin bir an önce doldurulması gerekmektedir. Bu sorun, sınava girip sınavı başarıyla tamamlayan kişilerin göreve çağırılması ile kolaylıkla çözülebilecektir. Mevcut cezaevinin taşınmasının gündemde olması da bu ihtiyacı daha acil hale getirmektedir.

Gel gelelim ülkemizde farklı alanlardaki başka birçok zaruri hizmette de hükümet olmamasından kaynaklı aksaklıklar yaşanmaktadır. Haksen olarak sürecin önünü açıp elzem hizmetlerin yerine getirilebilmesi için hükümet krizinin bir an önce çözüme bağlanmasını talep etmekteyiz. Gerek döviz artışı, gerekse pandemi koşulları ve zamlarla sıkıntılı zamanlardan geçen halkımız daha fazla mağdur edilmemeli, bir an evvel hükümet kurularak ülke sorunlarıyla ilgili ciddi mesai harcanmalıdır."

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