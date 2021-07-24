HAKSEN: “Gazeteciler ve Basın Bayramını Kutlar, Basın Emekçilerinin Hakettikleri Değeri Görmesini Dileriz”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.



Mesajında Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlayan Büyükoğlu, basının ekonomik olarak gerçekten zor şartlarda ayakta durmaya çalıştığına dikkat çekerek, ülkeyi yönetenlerin başta basılı gazeteler olmak üzere zor bir dönemden geçen tüm basın kuruluşlarına daha fazla destek olması gerektiğini ifade etti. Büyükoğlu mesajında, özgür basının demokrasi ve ifade özgürlüğünün sigortası olduğunun altını çizdi.

Öte yandan basın emekçilerinin oldukça zor şartlarda görevlerini yapmaya çalıştığını belirten Büyükoğlu, “Basın emekçilerine daha iyi çalışma koşulları sağlandığında, basın özgürlüğü toplumun tüm kesimlerince içselleştirildiğinde ve gazetecilik mesleği hakettiği değeri gördüğünde böylesi bir gün gerçek anlamda ‘bayram’ olarak anlam kazanabilir” dedi.



Büyükoğlu, HAKSEN olarak basın emekçilerinin daha iyi koşullara kavuşması ve hakettikleri değeri görmeleri adına, basında örgütlü sendikaların vermekte olduğu mücadele ile her türlü dayanışmaya hazır olduklarını ifade etti.