HAKSEN, Güç-Sen’in Personel Eksiği Nedeniyle Almış Olduğu Ek Mesai Çalışmama kararına Destek Açıkladı





HAKSEN’den yapılan açıklamada, “GÜÇSEN’in personel eksiği nedeniyle almış olduğu ‘ek mesai çalışmama’ kararını selamlıyoruz. Gümrük çalışanlarının, yaklaşık iki yıldır açılması için mücadele verdikleri IV. Derece Gümrük Muhafaza Memuru ilk atama sınavının yapılmış, ancak kadroda kırk personel eksiği olmasına rağmen çeşitli bahanelerle sadece yirmi iki personel istihdam edilmiştir. Yirmi yıldan fazladır istihdam yapılmadığı için boşalan elli kişilik Gümrük Liman Bekçiliği kadrosunun görevlerini de mevcut personel yürütmektedir” denildi.



Açıklamada “Gümrük çalışanlarının insanca çalışma saatleri için almış olduğu ‘ek mesai çalışmama’ kararına tam destek verdiğimizi belirtir, HAKSEN olarak bu süreçte yanlarında olduğumuzu vurgularız” ifadeleri kullanıldı.

HAKSEN BASIN BÜROSU