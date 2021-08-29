HAKSEN, Güneyde Çalışanların Ücretli PCR’a Tepki Eylemine Destek Açıkladı

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği’nin ücretli PCR’a tepki için düzenleyeceğini duyurduğu eyleme destek açıkladı. HAKSEN’den yapılan açıklamada, yalnızca güneyde çalışanların değil, tüm toplumun bu testleri yapmak zorunda olduğu, testlerin ücretli hale getirilmesinin ekonomik krizle baş etmeye çalışan halka ciddi bir darbe vurmak anlamına geldiği kaydedildi. Güneyde çalışan insanlarımızın bu konuda attığı adıma destek belirten HAKSEN, 31 Ağustos Salı günü sabah 09.00’dan itibaren Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık önünde düzenlenecek eyleme yönetim kurulu olarak katılacaklarını açıkladı.