HAKSEN, Hava Sporları Çalışanlarının Mağduriyetiyle İlgili Sosyal Sigortalar Müdürü İle Görüştü

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Yönetim Kurulu üyeleri, 8 aydır Sigorta ve İhtiyaç Sandığı Yatırımları yapılmayan Hava Sporları çalışanlarının mağduriyetiyle ilgili bugün Sosyal Sigortalar Müdürü Ayşe Avseven ile görüştü.

HAKSEN yetkilileri görüşmede, Bakanlar Kurulu’ndan bir yıllık harcamaları onaylandığı halde Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı tarafından ısrarla ödeme emri verilmeyen Hava Sporlarında tüm faaliyetlerin durduğunu kaydetti. Çalışanların sigorta yatırımları yapılmadığı için sağlık hizmetlerinden yararlanamadığını belirten HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu, Bakanlar Kurulu onayı sonrası Resmi Gazete’de yayınlanan bir ödeme kararının ilgili Bakan tarafından işleme konmamasının gayri yasal olduğunu ifade etti.

Sosyal Sigortalar Müdürü Ayşe Avseven ise, çalışanlarının bir yıla yakın süredir yatmayan sosyal sigortalarıyla hakkında ilgili kuruma uyarı yazısı gönderildiğini, uyarı yazısının süresinin dolduğunu, şimdi ilgili federasyona ve bağlı olduğu Ekonomi ve Enerji Bakanlığına bir yazı gönderilerek hukuki sürecin başlatılacağını söyledi. Avseven HAKSEN ile gerçekleştirilen görüşme esnasında, daire müfettişlerine verdiği talimatla süreci hızlandırırken, mağduriyetin en kısa sürede giderilmesi için konunun yakından takipçisi olacaklarını sendika yetkililerine iletti.