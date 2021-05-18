HAKSEN: “Hayat Pahalılığı Konusunda Milletvekillerinin Tavrını Yakından Takip Ediyoruz”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, hükümetin Hayat Pahalılığı ödemelerini dondurma noktasında gösterdiği ısrarı ilgiyle izlediklerini, aynı ısrarın Servet Vergisi başta olmak üzere diğer konularda gösterilmesi durumunda, çalışanların cebine el uzatmadan ülkedeki kaynak sorununun çözülebileceğini kaydetti.

Hayat Pahalılığı Ödemelerinin dondurulması durumunda asgari ücretliler başta olmak üzere toplumdaki yoksullaşma hızının daha da artacağını ifade eden Büyükoğlu, “Kaynak yoktur konusu ciddi bir yalandır. Gerçek ise; kaynak için tek bakılan yerin çalışanların anayasal hakları olduğudur. Bu haklardan vazgeçmemiz durumunda, yarın başka haklara göz dikileceği kesindir çünkü ultra zenginlerin milyonlarca sterlini bulan servetleri yerine, çalışanların ve emeklilerin gelirlerine göz dikmek, asgari ücretliyi daha da zor duruma düşürmek bunların işine gelmektedir. Bundandır ki; tüm ekonomik krizlerden zenginler daha da zenginleşerek, halk ise fakirleşerek çıkmaktadır” dedi.

Büyükoğlu, Hayat Pahalılığı konusunda milletvekillerinin tavrını yakından takip ettiklerini belirterek, Hayat Pahalılığı ödemelerinin dondurulması kararına onay veren milletvekillerinin siyaset sonrası hayatlarını planlamaya şimdiden başlamasını önerdi.

HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu’nun açıklaması şöyle:

Hükümetin Hayat Pahalılığı ödemelerini dondurma noktasında gösterdiği ısrar takdire şayandır. Ancak onları takdir edecek olan günden güne yoksullaştırdıkları halkımız değil, milyonlarca sterlinlik servetlerine vergilendirme getirmekten kaçındıkları ultrazenginlerdir.

Hayat Pahalılığı ödemelerini dondurma kararı, en zor koşullarda en ön cephede mücadele eden Polis’ten, sağlık çalışanına çok geniş bir kesimi mağdur edeceği gibi, asgari ücretin artırılmasını imkansız hale getirerek, zaten çok zor durumda olan asgari ücretliyi iyice yoksullaştıracaktır.

“Kaynak yoktur” iddiası, çalışan kesimlerin anayasal haklarını ellerinden almak için sürekli kullanılan bir kılıf haline gelmiştir. Gerçek ise; kaynak için tek bakılan yerin çalışanların hakları olduğudur. Bu haklardan vazgeçmemiz durumunda, yarın başka haklara göz dikileceği kesindir. Çünkü ultra zenginlerin milyonlarca sterlini bulan servetleri yerine, çalışanların ve emeklilerin gelirlerine göz dikmek, asgari ücretliyi daha da zor duruma düşürmek bunların işine gelmektedir. Bundandır ki; tüm ekonomik krizlerden zenginler daha da zenginleşerek, halk ise fakirleşerek çıkmaktadır.

Bu bağlamda halk olarak, Hayat Pahalılığı ödemeleri konusunda Milletvekillerinin tavrını yakından takip ediyoruz. HP’lerin dondurulmasına karşı çıkan milletvekillerinin tavrını desteklediğimiz gibi, HP’lerin dondurulmasına onay veren milletvekillerini de yakından takip ediyoruz. Emekçi halkımıza karşı böyle bir adım atma cüretini gösterecek milletvekillerinin, siyaset sonrası kariyerlerini planlamaya şimdiden başlamalarını öneriyoruz.