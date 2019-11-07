HAKSEN hayat pahalılığı oranını eleştirdi. “Hükümet çalışanlardan intikam mı alıyor?”

HAKSEN Mali Sekreteri Erkut Öznergiz yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’deki ekonomik gelişmeler ve dövizdeki artışla mevcut enasyona ithal enasyonun da eklendiğini ifade ederek, Türkiye %2 hayat pahalılığı açıklarken KKTC’de % -0.42’lik hayat pahalılığı açıklamasının traji- komik ve gerçeklikten çok uzak olduğunu iddia etti.
Öznergiz, “Hayat pahalılığı hesaplamaları derhal şeffaf bir şekilde halk ile paylaşılmalı, ürün sayısı ve niteliği derhal günümüz şartlarında yeniden ele alınmalıdır” dedi
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