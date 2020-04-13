Haksen: “Hükümet pandemi krizini her anlamda iyi yönetemedi”

HAKSEN Genel sekreteri Hüseyin Şen, dünyaca çok tehlikeli bir süreçten geçilen bu günlerde, KKTC Hükümeti’nin pandemi krizini her anlamda iyi yönetemediğini ileri sürdü.

Şen yaptığı yazılı açıklamada, bundan sonraki süreçte ekonomik tedbirlerin toplumun her kesimine adil bir şekilde uygulanması, pandemi yönetiminin DSÖ kriterlerine uygun yapılması ve karantina süreçlerinde kimseye ayrıcalıklar yapılmaması yönünde hükümeti son kez uyardıklarını ileri sürdü.

Hükümetin, hem ekonomik tedbirler, hem de Covid19 karantina süreci yönetimini “eline yüzüne” bulaştırdığını savunan Şen, hükümetin bu konunun ciddiyetini bir an önce kavrayarak ona göre hareket etmesi gerektiğini öne sürdü.

Önce ekonomik tedbirlerini hayata geçiren hükümetin, sadece çalışanların maaşlarından kesinti yaparak bu süreci atlatacağını düşündüğünü ve ancak sadece günü kurtarma politikasıyla yanıldığının çok yakında görüleceğini iddia eden Şen, “Günün sonunda çalışanlar ve küçük esnafımız iyice fakirleşecek bu nedenle ülke ekonomisi iyice dar boğaza girecektir. Bu süreç içerisine dahil edilmeyen ülkenin zengin iş adamları da dahil edilmeli ve tüm kesimleri kapsayan, gelir oranına ve servetine bakılarak eşit oranda bir katkı sağlayabileceği ekonomik bir program geliştirmeli ve bir an önce hayata geçirmelidir. Keza toplum içinde belli kesimlere ayrıcalık tanımak bölünmelere yol açacaktır” dedi.

Aynı şekilde ülkeye getirilen yurtdışında yaşayan vatandaşların da kim veya kimin yakını olduğuna bakılmaksızın gerekli karantina şartlarında kalmalarının toplum sağlığı açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Şen, toplum sağlığının kimseye ayrıcalık tanınarak tehlikeye atılamayacağını kaydetti.

“Hükümet konu ile ilgili yalanlamalar yapsa da, toplumu ve bizleri ikna etme noktasında çok zayıf açıklamalar yapılmıştır” diyen Şen, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yoksa Covid19’un KKTC’de çok yıkıcı sonuçları olacak ve bunun vebali sizin boynunuzda olacaktır. Hatırlatmak isterim ki bu zor süreci hepimiz elimizi taşın altına koyarsak en zararsız şekilde atlatabiliriz.”