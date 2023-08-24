HAKSEN: “Hükümetler Kamudaki Verimsizliğe Karşı Birşey Yapmış Gibi Görünmek İçin Mesai Saatleri İle Oynamayı Alışkanlık Haline Getirdi”

İşte açıklama;

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Salih Erşangil, mesai saatlerinin değişmesi ile kamudaki verimsizliğin çözülemeyeceğinin bundan önce yapılan mesai saati değişiklikleri ile zaten deneyimlendiğini, ancak hükümetlerin bu konuda birşey yapmış gibi görünmek için mesai saatlerini değişerek kolaya kaçmayı alışkanlık haline getirdiğini kaydetti.

Erşangil, kamudaki verimsizliğe karşı çözümünün mesai saati değişikliği değil; yönetim kadrolarının partizanlıktan çıkarılması, istihdamların partizanca değil, Kamu Hizmeti Komisyonu aracılığıyla kadrolu istihdam yapılması ve ödül ceza sisteminin çalıştırılması ile olabileceğini de defalarca dile getirdiklerini kaydetti.



“Gelmiş geçmiş hükümetler gibi şimdiki hükümet de işin kolayına kaçarak, mesai saatlerini yeniden düzenleme yoluna gitmiştir” diyen Erşangil, geçen yıllarda da denenen bu mesai biçiminde, hiç olmazsa tecrübe edilen aksaklıklara yönelik bir çözüm çabası görmeyi umduklarını belirtti.

Yemek molalarının amirlerin inisiyatifine bırakılmadan, personel dairesi tarafından denetlenerek, herkesin yararlanabileceği şekilde düzenlenmesi gerektiğine dikkat çeken Erşangil, “Aynı şekilde, yemek molalarında personelin yemek yiyebileceği alanı olmayan dairelerde, bu gibi alanlar düzenlenmeli, çalışanlar rahatça yemeklerini yerken, vatandaşın da işini yemek kokuları arasında değil daha çalışılabilir bir ortamda yapması sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.



Açıklamanın tam metni şöyle;

Mesai saatlerinin değişmesi ile kamudaki verimsizliğin çözülemeyeceğini, bundan önce yapılan mesai saati değişiklikleri ile zaten deneyimlemiştik. Çözümün mesai saati değişikliği değil, yönetim kadrolarının partizanlıktan çıkarılması, kamuya istihdam yaparken partizanca değil, Kamu Hizmeti Komisyonu aracılığıyla, kadrolu istihdam yapılması ve ödül ceza sisteminin çalıştırılması ile olabileceğini de defalarca dile getirdik. Ancak gelmiş geçmiş hükümetler gibi şimdiki hükümet de işin kolayına kaçarak, mesai saatlerini yeniden düzenleme yoluna gitmiştir.

Geçen yıllarda da denenen bu mesai biçiminde, hiç olmazsa tecrübe edilen aksaklıklardan olan yemek molalarının, amirlerin inisiyatifine bırakılmadan, personel dairesi tarafından denetlenerek, herkesin yararlanabileceği şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Aynı şekilde, yemek molalarında personelin yemek yiyebileceği alanı olmayan dairelerde, bu gibi alanlar düzenlenmeli, çalışanlar rahatça yemeklerini yerken, vatandaşın da işini yemek kokuları arasında değil daha çalışılabilir bir ortamda yapması sağlanmalıdır.

Salih Erşangil

HakSen Başkanı