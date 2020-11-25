HAKSEN ile Credıtwest Bank Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Kuzey Kıbrıs’ın en büyük özel bankası olan Creditwest Bank ile Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) arasında, sendika üyelerinin bankacılık işlemlerine hızlı ve kolay erişmesini sağlayan işbirliği protokolü imzalandı.

Kuzey Kıbrıs’ın en büyük özel bankası olan Creditwest Bank ile Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) arasında, sendika üyelerinin bankacılık işlemlerine hızlı ve kolay erişmesini sağlayan işbirliği protokolü imzalandı.

İlgili protokol uyarınca HAKSEN üyelerine, Creditwest Bank’ın bireysel kredi ürün ve hizmetleri avantajlı fırsatlarla sunulacaktır. Bankanın overdraft hizmeti olan BEST Hesaba, Noble ve West Card kredi kartı hizmetleri yanı sıra Kuzey Kıbrıs’ın ilk mobil ödeme sistemi olan Local Pay hizmetine hızlı ve kolay bir şekilde erişerek bankanın digital kanallar aracılığı ile işlemlerini kolaylıkla yapabilmeleri amaçlanmıştır.

Konu ile ilgili anlaşma protokolüne HAKSEN Genel Başkanı Eren Büyükoğlu, Örgütlenme Sekreteri Tahsin Altıncıoğlu ile Creditwest Bank Merkez Şubesi Müdürü Serkan Kuzhan ile Bireysel Pazarlama Yönetmeni Arife Karaçete hazır bulundu.

2016 yılında özel ve kamu çalışanlarına yönelik kurulan HAKSEN, çalışan hak ve özgürlüğü için çalışmakta olup üyelerine birçok avantaj sağlamaktadır.

Kuzey Kıbrıs’ta 26 yıldır faaliyet gösteren ve son 5 yıldır özel sermayeli yerel bankalar arasında aktif büyüklüğü ile liderliğini koruyan Creditwest Bank, ticari ve bireysel müşterilerine sunduğu bankacılık hizmetlerinin yanı birçok kurum kuruluş ile yaptığı işbirlikleri ile ülke ekonomisine ve sosyal yaşama katkılarını sürdürüyor.