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HAKSEN, Kamuda İstihdam Edilen Engellilerin Özlük Haklarının İyileştirilmesi İçin Girişimlerine Devam Ediyor

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Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), kamuda istihdam edilen engellilerin özlük haklarının daha da iyileştirilmesi adına Çalışma Dairesi Müdürü Berhan Ongan ile görüşme gerçekleştirdi.
HAKSEN, Kamuda İstihdam Edilen Engellilerin Özlük Haklarının İyileştirilmesi İçin Girişimlerine Devam Ediyor

 

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), kamuda istihdam edilen engellilerin özlük haklarının daha da iyileştirilmesi adına Çalışma Dairesi Müdürü Berhan Ongan ile görüşme gerçekleştirdi.

Sendika Başkanı Eren Büyükoğlu’nun imzası ile yapılan açıklamada, Çalışma Dairesi Müdürü ile yapılan görüşmede, konuya gereken tüm desteği verdikleri ve çalışmanın da hızlı bir şekilde sürdüğünün bilgisinin alındığı ifade edildi.

 

HAKSEN’den yapılan açıklama şu şekilde:

Dün (24 Kasım Çarşamba) sendikamız Haksen, Engellileri Koruma Rehabilite İstihdam(Değişiklik) yasasının yürürlüğe girmesinin ardından kamuda istihdam edilen engellilerimizin özlük haklarının daha da iyileştirilmesi adına Çalışma Dairesi Müdürü Berhan Ongan ile görüşme gerçekleştirmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ile daha önce yapılan görüşmeler sonucunda engellilerimizin çalıştıkları kurumlarda kasa tazminatı, ek tahsisat v.b. haklardan eşit şekilde faydalanabilmesi için tüzük değişikliği yapılmasının gerekliliği görüşülmüş ve bakan tarafından çalışmanın başlaması için talimat verilmişti. Bu gelişmelerden sonra konunun aciliyetini ve detaylarını görüşmek adına dün Haksen Engelliler Komitesi Başkanı Murat Göçer ile birlikte Çalışma Dairesi Müdürü Berhan Ongan ile görüştük. Çalışma Dairesi Müdürü ile yapılan görüşmede, konuya gereken tüm desteği verdikleri ve çalışmanın da hızlı bir şekilde sürdüğünün bilgisini aldık ve sorunların aşılması yönünde görüş alışverişinde bulunduk.

Sendika olarak engellilerimiz için eşitliği sağlamak adına çalışmalara devam ettiğimizi, konuların takipçisi ve destekcisi olduğumuzu bildirir, ‘HAKSEN Engelliler Komitesi’nin yoğun ve aktif çalışmaları ile bu alandaki girişimlerimize hız kesmeden devam edeceğimizi tüm kamuoyuna duyururuz.

 

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