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HAKSEN: Mağdur Edilen Hava Sporları Çalışanları Eyleme Hazırlanıyor

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"Yetkililere Pazartesi gününe kadar mağduriyetlerin giderilmesi için süre tanıyoruz”
HAKSEN: Mağdur Edilen Hava Sporları Çalışanları Eyleme Hazırlanıyor

Basın Açıklaması:

Bakanlar Kurulu’ndan bir yılık harcamaları  onaylandığı  halde Ekonomi Bakanı  Erhan Arıklı tarafından ısrarla  ödeme emri verilmeyen, 8 aydır Sigorta ve İhtiyaç Sandığı Yatırımları yapılmayan Hava Sporları Çalışanları eyleme hazırlanıyor.

Başbakan Ersan Saner tarafından ödemelerin yapılması için talimat verildiğini, ancak Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı’nın ödemeleri yapmamakta ısrar ettiğini belirten Hava Sporları Çalışanları, Bakanlar Kurulu’ndan bir yıllık harcamaları bütçe onayı aldığı ve Resmi Gazete’de yayınlandığı halde ödenmeyen bu paranın nereye harcandığını sorguluyor. Başbakanlık Denetleme Kurulu ve Sigorta ve İhtiyat Sandığı yetkililerinin de konuya sessiz kalmamasını isteyen çalışanlar, ortada işlenen bir suç olduğunu belirterek yetkilileri görevlerini yapmaya çağırıyor.

Hükümete mağduriyetlerin giderilmesi adına Pazartesi gününe kadar süre tanıyan Hava Sporları Çalışanları, konuyla ilgili bir gelişme olmaması halinde eyleme gitmeye hazırlanıyor.

HAKSEN: “Hava Sporlarında Tüm Faaliyetler Durdu, Tüm Branşlar Pasif Halde”

Konuyla ilgili açıklama yapan Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, ortada çok ciddi bir mağduriyet ve bir suç olduğunu kaydederek, Bakanlar Kurulu onayı sonrası Resmi Gazete’de yayınlanan bir ödeme kararının ilgili Bakan tarafından işleme konmamasının gayri yasal olduğunu ifade etti. HAKSEN olarak çalışanların sonuna kadar yanında olduklarını kaydeden Büyükoğlu, “8 aydır yatırımlar yapılmıyor. Harcamalar ödenmediği için şu an tüm branşlar pasif ve tüm faaliyetler durmuş durumda. Havacılık gibi bir alana verilen önem bu olmamalıdır. Gerçekten yazık ediliyor. Yetkililere Pazartesi gününe kadar mağduriyetlerin giderilmesi için süre tanıyoruz” şeklinde konuştu.

HAKSEN BASIN BÜROSU

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