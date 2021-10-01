HAKSEN Meslekte 25. Yılını Dolduran Gardiyanlara Plaket Takdim Etti

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (Hak-Sen) gardiyanlıkta 25. yılını dolduran üyelerine plaket vermeye başladı.

Hak-Sen tarafından yapılan açıklamaya göre, pandemi dolayısıyla 25.yılını dolduran bütün üyelere aynı gün değil, farklı günlerde de plaket verilmeye devam edecek.

Plaketler, Haksen Kurucu Başkanı İzzet Türkmen ve mevut başkan Eren Büyükoğlu taradından takdim edildi.

Büyükoğlu yaptığı açıklamada, gardiyanların başta sayıca yetersiz olmaları nedeniyle çok zor koşullar altında görevlerini yerine getirdiklerini belirterek, bir çok zorluğa rağmen meslekte 25.yılını dolduran üyelere emeklerinden ötürü teşekkür etti.