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HAKSEN Olağan Genel Kurulu'nı gerçekleştirdi,

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HAKSEN, I. Olağan Genel Kurulu 30 Mayıs 2019 tarihinde K.T. Spor Yazarları Derneği, Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
HAKSEN Olağan Genel Kurulu'nı gerçekleştirdi,

Sendikadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 

Sendikamızın I. Olağan Genel Kurulu 30 Mayıs 2019 tarihinde K.T. Spor Yazarları Derneği, Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Yoğun katılımlı bir atmosferde gerçekleştirilen Genel Kurulda birinci faaliyet döneminin raporları onaylandı; Sendikanın Yetkili organlarının da seçimi gerçekleştirildi. Gelecek döneme ilişkin kararlar alındı.

Genel Kurul tarafından seçilen Yönetim Kurulu üyeleri yaptıkları ilk toplantıda Sendika Genel Başkanı, Genel Sekreterlik seçimi ile tüzükte mevcut diğer sekterlik görevlerinin dağılımı belirlendi.

Yapılan seçim sonucunda;

Yönetim Kurulu

  1. İzzet Türkmen Başkan
  2. Fırat Yılmaz Genel Sekreter
  3. Halil Gökşah Mali Sekreter
  4. Ümral Volkan Girne Bölge Başkanı / Faal Üye
  5. Mehmet Yakup Çevre Sekreteri Yardımcısı
  6. Gülüm Gül Gazimağusa Bölge Başkanı / Faal Üye
  7. Müge Tancer Sağlık Sekreteri
  8.  Arif Alasya Basın Yayın Sekreteri
  9. Eren Büyükoğlu Örgütlenme Sekreteri
  10. Kürşat Dünki Dış İlişkiler Sekreteri
  11.  Mustafa Dayanıklı İskele Bölge Başkanı
  12.  Zekiye Güvence İskele Bölge Başkan Yardımcısı / Faal Üye
  13.  Aziz Güven Lefkoşa Mahkemeler
  14. Salih Erşangil  Eğitim Sekreteri Yardımcısı
  15. Erkut Öznergiz Mali Sekreter Yardımcısı/ Faal Üye
  16. Sezai Bayraktar Sosyal İşler Sekreter Yardımcısı/ Faal Üye
  17.  Serdar Altınkaynak Gazimagusa Bölge Başkan Yardımcısı / Faal Üye
  18.  Mehmet Tanol Basın Yayın Sekreter Yardımcısı / Faal Üye
  19. Ramadan Öcal  Lefkoşa Bölge Başkanı / Faal Üye
  20.  Hüseyin Şen Genel Sekreter Yardımcısı
  21.  Erdinç Usta Çevre Sekreteri
  22.  Yeşim Yağcıoğlu Sosyal İşler Sekreteri
  23.   Ayşe Rahvancıoğlu  Eğitim Sekreteri
  24. Bilgin Şenyurt Polatcan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri
  25.  Feride Piro Örgütlenme Sekreter Yardımcısı

 

Disiplin Kurulu

  1. Erkan Muhtaroğlu
  2. Okan Sadrazam
  3. Necati Özsaygın

Denetleme Kurulu

  1. Mustafa Özataç
  2. Özge Atlı
  3. Ümmühan Kayhan

 

Kuruluşundan bugüne kadar vermiş olduğu, hak ve demokrasi mücadelesinde, ülkemizde saygın bir yer edinen sendikamızın;  ilklerini oluşturan kurucularını, bugüne kadar görev yetkili organlarda görev alan arkadaşlarımızı saygıyla selamlıyoruz.

Her şart altında sendikasına sahip çıkan ve mücadelemize destek veren, üyelerimize de şükranlarımızı sunuyoruz.

HAKSEN olarak ilk günden bugüne kadar yanlış kimden gelirse gelsin eleştirdik ve mücadele ettik. Doğru kimden geldiyse kutladık, destek verdik.

Sendikamızın yeni nesil sendikacılık anlayışın kendisine yüklediği görev bilinciyle hareket etmektedir. Siyasal ve sendikal körlüğe düşmeden, siyasal partilerle işbirliği yaparak, “işbirlikçilikten” uzak durarak faaliyet gösterme ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalacaktır.

HAKSEN doğru insanlarla, doğru zamanda, doğru yerde, doğru hedefe kilitlenerek doğrular ve ihtiyaçlar için; üyeleri ve Kıbrıs Türk Halkı için her platformda mücadele etmeye devam edecektir.

Bizler, yeni dönemde de bu geleneğin bozulmasına izin vermeyerek, “yeni nesil sendikacılık” anlayışı ile  “üyelerin söz ve karar sahibi olması” ilkesine göre hareket etmeye devam edeceğiz. Birinci dönemde planlanmış tüm hedefleri revize ederek sonuçlandırmak için gerekli tüm çabayı da ortaya koyacağız.

Üyelerimize ve Halkımıza Saygı ile duyurulur.

 

 


 

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