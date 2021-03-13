Haksen: Özel sektörde sendikalaşma engelleniyor

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, “Ülkede örgütlenmesinin önü sürekli kesilen tek kesim olan özel sektör emekçilerinin, ülkede en ciddi sorunları yaşayan kesim olduğu açıktır. Ancak bilinmelidir ki özel sektör emekçileri öksüz değildir” dedi.

Özelde sendikalaşmanın önün açılmasının Sendikanın en önemli önceliklerinden biri olduğunu belirten Büyükoğlu, “Bu bağlamda sendika olarak kısa vadede özel sektör çalışanlarına bin 500 TL’lik yardımların ulaştırılmasını yakından takip etmekteyiz. Uzun vadede ise asgari ücretin kamudaki en düşük maaşa endekslenmesi mücadelesinin özel sektör çalışanları için hayati önemde olduğuna inanmaktayız” şeklinde konuştu.