HAKSEN sağlıktaki sorunlara dikkat çekti

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), sağlık sistemindeki sorunlara dikkat çekerek, “Bu nasıl Tıp Bayramı? Hizmet alan da veren de mutlu değil” dedi.

Sendika Genel Sekreteri Fırat Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, “her 14 Mart’ta yinelenen ancak yıllardır çözülmeyen veya çözülemeyen sorunların kendini tekrarladığını, sağlıktaki sorunlarla ilgili ilerleme sağlanmadığını” ileri sürdü.

Yılmaz, sağlık hizmetini sunanların da, sağlık hizmeti alanların da mevcut sistemden şikayetlerini yüksek sesle haykırdıklarını belirtti.

Yılmaz, “hekimlerine gelişmiş ülkelerin asgari ücreti seviyesinde maaşı layık gören, hemşirelerini sanayi devrimi çağındaki tekstil işçileri gibi uzun ve zor çalışma saatlerine mahkûm eden sistemin, sağlıklı hizmet sunamayacağını” belirti.

Yılmaz, tüm vatandaşları ve ülkede sürekli ikamet edenleri kapsayacak zorunlu Genel Sağlık Sigortası Fonu kurulmasına, özel sağlık sigortalarının sisteme yasal düzenleme ile entegre edilmesine, sağlık çalışanlarının çalışma saatlerinin dünya standartlarına çekilmesine, hastalara hekim seçme hakkının tanınmasına, sağlık personeli ihtiyacı planlamasının gerçekçi olarak yapılmasına ihtiyaç olduğunu kaydetti.

HAKSEN Genel Sekreteri Yılmaz, proje üretilmediği için iade dilen Türkiye fonlarının tutarının 12 milyon TL olduğunu belirterek, bu fon ile hastane inşa edilebileceğini, diğer yandan 70 milyon TL’nin hasta sevki için harcanmasının kaynakların israf edildiğinin göstergesi olduğunu iddia etti.