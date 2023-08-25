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HAKSEN: Sendikanın hazırladığı engelliler yasası Meclis’ten geçti

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HAKSEN Genel Sekreteri ve Engelliler Komitesi Başkanı Murat Göçer, sendikanın hazırladığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığıyla Cumhuriyet Meclisi’ne sunduğu Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam(Değişiklik) Yasasının Meclis’ten geçtiğ
HAKSEN: Sendikanın hazırladığı engelliler yasası Meclis’ten geçti

HAKSEN Genel Sekreteri ve Engelliler Komitesi Başkanı Murat Göçer, sendikanın hazırladığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığıyla Cumhuriyet Meclisi’ne sunduğu Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam(Değişiklik) Yasasının Meclis’ten geçtiğini bildirdi.

Engellier Yasası’nın Meclis’ten geçmesi ile ilgili yazılı açıklama yapan HAKSEN Genel Sekreteri ve Engelliler Komitesi Başkanı Murat Göçer, Cumhurbaşkanı onayından sonra yürürlüğe girecek yasanın yürürlüğe girmesiyle kamuda istihdam edilen engelli çalışanların baremlerinin sonunda B,A Memur kademesine ilerleme hakkı ve mezuniyete göre barem intibakları yapılacağı kaydetti.

Yasanın yapılmasında ve yürürlüğe girmesi noktasında bu çalışmaya destek veren, katkı koyan herkese teşekkür eden Göçer, HAKSEN’in yalnızca çalışan değil çalışamayan ve dezavantajlı tüm kesimlerin sesi olmaya ve haklarını savunmaya devam edeceğini söyledi.

Göçer, açıklamasında şunları kaydetti:

“HAKSEN olarak hazırlayıp Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığıyla meclise sunduğumuz yasa yürürlüğe girdiği taktirde kamuda istihdam edilen engelli çalışanlarımızın baremlerinin sonunda B,A Memur kademesine ilerleme hakkı ve mezuniyete göre barem intibakları yapılacaktır. Yasanın yapılmasında ve yürürlüğe girmesi noktasında bu çalışmaya destek veren, katkı koyan herkese teşekkür ederiz.

Sendikamızın eşit hak ve adalet konusunda her zaman olduğu gibi çalışmaları sürecektir. Sadece çalışan değil çalışamayan, dezavantajlı tüm kesimlerin sesi olmaya ve haklarını savunmaya devam edeceğiz.”

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