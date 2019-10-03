HAKSEN: Tapu Kadastro Dairesi’nin bu haliyle etkin hizmet vermesi beklenemez

Açıklamada şu ifadelere yer verildi

20.08.2019 tarihinde yazılı olarak İçişleri Bakanı Sayın Ayşegül Baybars’dan ‘ 3 ay sınavı yapılarak 5 tapu memuru daha yetki talep ederek istihdam edilmesini, yine işlerin daha sistemli gidebilmesi için bir adet numaratör takılmasını ve bu numaratörün zaman içerisinde tüm resmi dairelere yerleştirilmesini, tastik memurlarının evrak işleme konulmadan önce özel bir birim oluşturularak değerlendirilmesi ve onaylanarak memura gönderilmesi veya ilgilli bölge amirinin onayından geçerek işleme konulması konularında ivedikle karar üretmesini ardından da kalıcı olabilmesi için gerekli yasal değişikliklerin yapılarak bu istem dışı olayların yaşanmaması ve daha sistemli ortamlar yaratmak adına tedbir almanısı taleplerinde`` bulunmustuk. Ancak aradan geçen süre içerisinde hiçbir ilerleme olmayışı sendikamızın konuyu yeniden gündeme tasımasını gerektirmistir.

Verilen hizmet çeşitliliği, hitap ettiği kitlenin büyüklüğü, önemi ve vatandaşla olan birebir ilişkisi dolayısı ile İçişleri Bakanlığı diğer birçok Bakanlıktan farklıdır. Bu farklılığı ve önemi ortaya koyan başlıca faktör, Bakanlığın uhdesi altında önemli hizmetler veren toplam 8 Dairesidir. Bu Dairelerden biri olan ve 44 / 1998 sayılı yasa altında kurulmuş Tapu ve Kadastro Dairesidir. Dairenin kuruluş amacı ; taşınmaz mallarla ilgili tapu, kadastro, değer takriri, kamulaştırma ve diğer tapu işlemlerini, başta 44/98 sayılı Yasa ve yürürlükte bulunan diğer mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini sağlamaktır. Ancak bugün içinde bulunulan durum ve şartlar dikkate alındığında, Tapu ve Kadastro Dairesi ve İlçelerde bulunan Kaza Tapu Amirlikleri, tam anlamı ile Mevzuata uygun, Etkin ve Verimli bir şekilde hizmet verir durumda değildir. Ancak tüm kamuoyu ve siyasiler çok iyi bilmelidir ki ; Etkin olmayan ve Verimsiz bu yapı ve işleyişin sorumluluğu tek bir kesime mal edilemez, o da bu Dairelerimizde özveri ile çalışan emekçilerimizdir. Eşit Hak ve Adalet Sendikası ( HAK-SEN ) birçok Kamu Kurum ve Kuruluşunda olduğu gibi, bu Dairemizde de özveri ile görev ifâ eden, niteligi ve bilgi donanımı yüksek çalışanların, hükümet Erk'ini elinde bulunduran gelmiş geçmiş hükümetler ve mevcut bu hükümet tarafından yerine getirmesi gereken yükümlülüklerini ve sorumluluklarını yerine getirmemesinden ve/veya zamanında yerine getirmemesinden dolayı daha fazla yıpratılmasına müsade edilmeyecektir. Sendikamız HAK-SEN Tapu ve Kadastro Dairesinin Yasa ve Teşkilat Şeması'nın günümüz şart ve koşullarına cevap verecek şekilde düzenlenmesinin ivedi ve elzem olduğunun altını çizerken özellikle Kamu Maliyesine gelir getirici bir noktada bulunan bu Dairenin, gerek teknik ve teknolojik altyapısı gerekse diğer altyapı ve mefruşat ihtiyaclarının ivedi olarak çözüme kavuşturulması gerektiğinin altını bir kez daha çizmektedir ve bu noktada da İçişleri Bakanı sayın Ayşegül Baybars'ı görev ve sorumluluk üstlenmeye davet etmektedir. Gerek Yasa, Tüzük ve Teşkilat Yasa'sı gerekse diğer altyapı konuları üzerine yapılması gerekli, zaruri ve ivedi her türlü açılıma HAK-SEN olarak destek vereceğimiz gibi, atılmayan veya yapılmayan her açılım için tepkimizin de büyüyerek devam edeceğinin bilinmesini isteriz.

HAK-SEN, ülkede üretilen tüm hizmetlerin, Eşit ve Kaliteli bir şekilde kullanıcıya sunulması noktasındaki Vizyonu doğrultusunda, gerek hizmet verme noktasındaki emekçilerimizin, gerekse hizmet alma noktasındaki vatandaşlarımız adına konuyu yakından takip edeceğinin bilinmesini istemektedir.