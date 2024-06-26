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HAKSEN, Tapu ve Kadastro Dairesi’nin sorunlarına çözüm istedi

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Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Salih Erşangil, Tapu ve Kadastro Dairesi’nin sorunlarına çözüm istedi.
HAKSEN, Tapu ve Kadastro Dairesi’nin sorunlarına çözüm istedi

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Salih Erşangil, Tapu ve Kadastro Dairesi’nin sorunlarına çözüm istedi.

Erşangil yazılı açıklamasında, dairenin araç gereç eksikliği bulunduğunu, binanın ise çalışmak için de hizmet vermek için de yeterli koşullara sahip olmadığını savundu.

Vatandaşların işlem yaptırabilmek için günlerce daireye gelip gittiğini, içerde yer olmadığı için dışarda beklediğini söyleyen Salih Erşangil, “Çalışanlar için uygun koşulların sağlanması ve altyapı eksiklerinin giderilmesi, hem kamudaki verimliliği artıracak hem de halkın daha iyi hizmet almasını sağlayacak” dedi.

Erşangil, tapu işlemlerinin bilgisayar üzerinden yapılmasını  sağlayacak projenin hala hayata geçirilememesini de eleştirdi.

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