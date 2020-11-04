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HAKSEN, Uyuşturucu zanlısı gardiyan meselesi ile ilgili açıklama yaptı

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HAKSEN, Uyuşturucu zanlısı gardiyan meselesi ile ilgili açıklama yaptı
HAKSEN, Uyuşturucu zanlısı gardiyan meselesi ile ilgili açıklama yaptı

Dün yapılan operasyonda, bir gardiyanın çantasında uyuşturucu haplar ele geçirilmiştir. Dünyanın en zor mesleklerinden biri olan bu görevi, layığı ile yapan arkadaşlarımız bu tür olaylarla genelleme yaparak hepsini aynı kefeye koymak doğru değildir.

      

     Her meslekte olduğu gibi gardiyanlıkta da görevini kötüye kullananlar olacaktır. Bizler daha önce de söylediğimiz gibi bu çürük elmaların ayıklanması için her türlü çabayı sarf edeceğimizi tekrarlamak istiyoruz.

 

     Dünya standartlarında bir cezaevi ve işini layığıyla yapan gardiyanlar için, dün olduğu gibi yarın da çalışmaya devam edeceğiz.

 

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