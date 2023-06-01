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HAKSEN: Ya ek mesai zamanında ödensin, ya da vardiya sitemine geçilsin

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HAKSEN, “Hükümet ya ek mesaileri zamanında ödesin, ya da yeterli istihdam yapılarak vardiya sistemine geçilsin” dedi.
HAKSEN: Ya ek mesai zamanında ödensin, ya da vardiya sitemine geçilsin

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), hükümeti ek mesai ödemeleri konusunda eleştirdi.

Açıklamada, hükümetin bir yandan ek mesaileri 4 ay geriden yatırarak çalışanı mağdur ettiğine, diğer yandan da ek mesai ödemelerini azaltmak için kamuoyu oluşturmaya çalıştığına dikkat çekilerek, “Hükümete önerimiz, ya ek mesaileri yasanın belirttiği şekilde en geç 1 ay içerisinde ödemesi, ya da ek mesai uygulaması yerine, KHK’nın yapacağı istihdamlarla vardiya usülüne geçilmesidir” denildi.

Açıklamada, hükümetin devlet çalışanlarını angarya çalıştırmaya devam ettiği iddia edildi.

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