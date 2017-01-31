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HAKSEN: “zamlar da hükümet te derhal son bulmalı”

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HAKSEN: “zamlar da hükümet te derhal son bulmalı”
Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), iktidara geldikleri günden bu yana yaptıkları en büyük icraatın zam yağmuru yaratmak olduğunu ileri sürdüğü hükümetin artık durma vaktinin geldiğini savundu.

HAKSEN Genel Başkanı İzzet Türkmen yaptığı yazılı açıklamada, elektriğe yapılan ağır zamlar sonucunda artık en düşük elektrik faturasının 500 tl civarlarında olduğunu, akaryakıt zammı, tüp gaz zammı ve daha nicelerinin yağmur gibi gelmeye devam ettiğini  ileri sürdü.

Türkmen, “ Yüzde 10 ile yüzde 900’e varan, insan mantığının yer almadığı bir zam mevcut iktidar edenler tarafından şuursuzca gerçekleştirilmiştir. Hükümet sabit ve dar gelirlinin alım gücünü bitirdiğini umursamamaktadır”  iddiasında bulundu.

Türkmen, öte yandan dövizin durdurulamaz artışına karşı hiçbir önlem almamaya devam edildiğini dile getirerek, “Yıllardan beri sepet içeriği değiştirilmediği için DPÖ tarafından açıklanan hayat pahalılığının gerçek hayat pahalılığı olmadığı yönünde yapmış olduğumuz açıklamalara çözüm bile üretilse halkın düştüğü bataktan çıkması mümkün olmayacaktır” dedi

Eriyen maaşların korunması için vereceği hayat pahalılığında bile kırk dereden su getiren hükümetin dakikalar içinde onlarca zamma imza atabilmeyi icraattan saydığını savunan Türkmen, “Bugün iktidar da olanlar da 40 yıldır ülkeyi bir bataklığa çevirenlerde bilmelidirler ki artık halka karşı duyarsız ve tepkisiz davranmaya devam ettikleri sürece, o koltuklarda daha fazla oturamayacaklardır. Halkımızı aptal yerine koyarak icraat yapmak isteyenler bilsinler ki halkın en kısa sürede kendilerine atacakları tokadı çoktan hak etmişlerdir” iddiasında bulundu.

Türkmen, HAKSEN’in, hükümeti,  asgari ücretin 2.800 TL olarak bir an önce açıklamaya, kamu çalışanları için hayat pahalılığı bir yana döviz bazında yaşanan kayıpları telafi edecek ücret artışını sendikalarla müzakere ederek belirlemeye ve sabit ve dar gelirlerin evlerini yangın yerine çeviren elektrik, tüp gaz, akaryakıt ve harç zammını geri almaya davet ettiğini da aktardı.

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