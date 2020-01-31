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Haksen Zamları Eleştirdi

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OCAK MAAŞLARINA YAPILAN KÜÇÜK ARTIŞLAR, TRAJİKOMİK BİR DURUM YANSITMAKTA” YORUMU YAPAN SENDİKA, ADALETLİ VERGİ SİSTEMİ TALEP ETTİ
Haksen Zamları Eleştirdi

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) arka arkaya yapılan zamlardan sonra ocak maaşlarına yapılan küçük artışların “trajikomik bir durumu yansıttığını” savundu.

HAKSEN’den yapılan yazılı açıklamada, çalışanların bu artışlarla, “olmayan yollarda çıkarılması gereken seyrüsefer ruhsatlarına yapılan zammı” bile karşılayamayacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yine hükümet her zaman olduğu gibi çalışana kaşıkla verdiğini kepçe ile alma politikasını uygulamaya devam etmektedir. Hükümetlerin göz ardı ettiği en büyük gerçek çalışanın cebine giren para ne kadar az olursa piyasaya düşen da o denli küçülür ve ekonomik dar boğazlar yaratır. Bu daralmanın bedelini da çalışanlar ile birlikte esnaf ve zanaatkârlar öder. Sistemden en kazançlı ise başta bankalar olmak üzere büyük sermaye olur. Sendikamız HAKSEN devamlı olarak çalışanın cebinden hükümetlerce eksiltilen para politikalarına karşıdır.”

Devletin gelirlerini çalışanın cebinden para eksilteceği politikalardan kurtarması gerektiği belirtilen açıklamada, adaletli vergi sistemine geçilmesini talep edildi.

Açıklamada, KDV affı, sigorta affı, antrepo affı gibi yasalar yerine Bankalar Ve Faiz Yasası, Hal Yasası gibi çalışanı koruyacak yasaların çıkartılması gerektiği kaydedildi.

Asgari ücretin hala belirlenmemesinin eleştirildiği açıklamada, “Her yıl sözde küçük esnafı korumak adına işveren temsilcilerinin talepleri karşılanmakta ve asgari ücret açlık sınırının altında belirlenmektedir. Bu yıl bu bile hala daha gerçekleşmemiştir.” denildi.

HAKSEN açıklamasında “Ülkemizde emekçilerin haklarını özel sektörde korumak sendikaları öcü göstererek engellenmektedir. Sendikamız HAKSEN özel sektörde sendikalaşmanın önünü açmak için mücadelesini sürdürmeye devam edecektir. Sendikamız HAKSEN bundan önce olduğu gibi bundan sonra da çalışanın haklarının gasp edilmesinin önüne geçmek için yürüttüğü politikaları sürdürmeye da tüm gücü ile devam edecektir.” ifadelerine yer verildi.

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