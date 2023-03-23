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HAKSEN’de görev dağılımı yapıldı

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HAKSEN’de görev dağılımı yapıldı: Yeni Başkan Salih Erşangil oldu
HAKSEN’de görev dağılımı yapıldı

 Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN)’de, gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul sonrası belirlenen yeni Yönetim Kurulu görev dağılımını gerçekleştirdi.

 

HAKSEN Başkanlığına Salih Erşangil getirilirken, Genel Sekreter Murat Göçer oldu.

 

HAKSEN’den yapılan açıklamaya göre, yeni yönetim adına ilk yazılı açıklamayı yapan Genel Başkan Salih Erşangil, HAKSEN’in son yıllarda toplumsal muhalefet içerisinde aktif çalışan ve her alanda mücadele veren önemli bir özneye dönüştüğüne dikkat çekti.

 

Erşangil, kısa vadede sendikanın daha da faal çalışarak üyelerinin haklarını ileriye götürmeye, uzun vadede ise çok daha fazla üyeye ulaşarak, toplumdaki örgütlülüğü artırmaya odaklanacaklarını söyledi.

 

Hükümet edenlerin çalışanların haklarını geriletmek için her fırsatı değerlendirmek niyetinde olduğunu, özel sektörde ise sermayenin çalışanı iliğine kadar sömürmenin peşinde olduğunu ileri süren Erşangil, örgütsüz ve sendikasız çalıştırılan özel sektör başta olmak üzere, emekçi kesimin sahipsiz olmadığını herkese hatırlatacaklarını söyledi.

 

HAKSEN Yönetim Kurulu’nda gerçekleştirilen görev dağılımı şöyle:

 

“Genel Başkan: Salih Erşangil, Genel Sekreter: Murat Göçer, Mali Sekreter: Erdinç Usta, Örgütlenme Sekreteri: Tarkan Atakan, Genel Sekreter Yardımcısı: Pınar Gündüz, Örgütlenme Sekreter Yardımcısı: Aziz Güven, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri: İlke Olgun, Sağlık Sekreteri: Ahmet Karakaşlı, Çevre Sekreteri: Mediha Piro Azer, Sosyal İşler Sekreteri: Sercan Yanal, Basın Yayın Sekreteri: Aslı Elder, Eğitim Sekreteri: Yeliz Hastunç, Dış İlişkiler Sekreteri: Gökhan Zengin, Faal Üye: Mustafa Çatalkaya, Faal Üye: Özge K.Atlı, Disiplin Kurulu Başkanı: Nazen Şansal, Disiplin Kurulu Üyesi: Gözde Gayde Zengin, Disiplin Kurulu Üyesi: Safiye Öztürk, Denetleme Kurulu Başkanı: Evren Demirbilek, Denetleme Kurulu Üyesi: Bülent Kurt, Denetleme Kurulu Üyesi: Kemal Ergüleç.”

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