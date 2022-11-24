  • BIST 4.858,21
  • Altın 1051.62
  • Dolar 18.6234
  • Euro 19.3897
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKADSÖ’den yeni salgın adımı! 300 bilim insanı toplanıyor

HAKSEN’de Görev Değişimi

» »
HAKSEN’de Görev Değişimi
HAKSEN’de Görev Değişimi

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), önümüzdeki günlerde yapılacak genel kurula kadar sendika başkanlığına Genel Sekreter Salih Erşangil’in vekalet edeceğini açıkladı.

Sendikadan yapılan açıklamada, mevcut başkan Orhan Sönmezer’in istifası sonrası, genel kurula kadar sendika başkanlığına Erşangil’in vekalet edeceği belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Erşangil, kurulduğu günden bu yana üye sayısını artıran HAKSEN’in ivmesini kaybetmemesi adına aktif şekilde bu görevi yürüteceklerini belirterek, “Sendikamız ilk günden bu yana hem toplumsal muhalefetin, hem emek mücadelesinin önemli bir parçası olmuş, üyesinin sorunlarıyla da yakinen ilgilenmiştir. Bu bağlamda, önümüzdeki genel kurula kadar, sendikamızın faaliyetlerini hız kesmeden yürütme sorumluluğu üzerimizdedir’’ ifadelerini kullandı.

Erşangil, ‘’Ülke yangın yeriyken üyelerimiz başta olmak üzere emekçilerin haklarını savunmaya ara vermemiz, beklememiz söz konusu olamaz. Bu bağlamda HAKSEN’in her zamanki kadar aktif şekilde faaliyetlerini yürüteceğine herkes emin olsun” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Harmancı: “Çalışanlarımızla birbirimize güvendik, Lefkoşa’mız için çalıştık ve ürettik”24 Kasım 2022 Perşembe 19:28
  • Harmancı: Demokratik ilkelerden, asla vazgeçmeyeceğiz24 Kasım 2022 Perşembe 17:31
  • "Her hafta bir köyümüze hizmet götürmeye devam ediyoruz"24 Kasım 2022 Perşembe 17:12
  • Kültür Dairesi 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü, emekli öğretmenlerle birlikte kütüphanelerde kutladı24 Kasım 2022 Perşembe 16:44
  • Elmalı: Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun24 Kasım 2022 Perşembe 16:19
  • Ayşegül Baybars: 3 milletvekili ile Meclis’ten çekilmek bir başarı değil24 Kasım 2022 Perşembe 15:55
  • Fatma Çavuşoğlu hayatını kaybetti24 Kasım 2022 Perşembe 15:12
  • Tatar: Kıbrıs'ta bir gerçek vardır. O da iki halkın olduğudur24 Kasım 2022 Perşembe 15:07
  • 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle yürüyüş gerçekleştirilecek24 Kasım 2022 Perşembe 13:03
  • Rahvancıoğlu’nun TC’ye Giriş Engeliyle ilgili İtiraz Ankara’da Yapıldı24 Kasım 2022 Perşembe 12:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti