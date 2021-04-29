HAKSEN’de örgütlü KKTC Hava Sporları Federasyonu çalışanları isyanda! “Tok açın halinden anlamaz”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Sayın Erhan Arıklı’nın 3 aydır KKTC Hava Sporları Federasyonu bütçesini vermediğini, bu nedenle faaliyetlerin yapılamadığını ve çalışanların maaşlarını alamadıklarını kaydetti.

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Sayın Erhan Arıklı’nın 3 aydır KKTC Hava Sporları Federasyonu bütçesini vermediğini, bu nedenle faaliyetlerin yapılamadığını ve çalışanların maaşlarını alamadıklarını kaydetti.

Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararla Geçitkale Havalimanı’nın İHA’ların kullanımı için Türk Silahlı Kuvvetleri’ne verilmesi sonrası Geçitkale Tesisleri’ne girişlerin yasaklanışıyla birlikte ortaya çıkan tablo hakkında açıklama yaptı. Açıklamada tesislere giriş yasağı sonrası burada emek harcayan personelin akıbetinin düşünülmediğine dikkat çekilerek,

Federasyon envanterinde bulunan tüm hava araçlarıyla birlikte hangardaki ekipmanların da atıl durumda kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, Federasyonun kendi malı olan hangarının artık kullanılamayacağı gerçeğinin anlaşıldığını, ancak devletin en azından söz konusu tesislerdeki faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği yeni bir yer tahsis etmekle yükümlü olduğu kaydedildi. Geçitkale’deki uçuşlar haricindeki Yamaçparaşüt ve Model Uçak Bölümleri aktif olmasına rağmen bütçenin verilmemesiyle Federasyon bu faaliyetleri de yapamaz duruma gelmiştir.

HAKSEN’in açıklamasında “Havacılık bir ekip işidir, bu ekibin bölünmesi Federasyon faaliyetlerinin sürdürülmesinde sıkıntı yaşanmasına sebep olur.

Havacılığın bir kenara atılması bu ülkeye, ülkesini seven Bakan ve İdarecilere yakışmamaktadır” ifadelerine yer verildi.



Açıklamanın tamamı şöyle:

2019 Kasım ayında bir gecede Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararla Geçitkale Havalimanı’nın askere verilmesi ve oraya İHA’ların konuşlandırılmasıyla Havalimanında bulunan Havacılık Federasyonu’na ait Geçitkale Tesisleri’ne girişler yasaklanmış ve dolayısıyla Havacılık Federasyonu envanterinde bulunan tüm hava araçlarıyla birlikte hangarda bulunan ekipmanların hepsi atıl durumda bırakılmıştır. Orada çalışan, emek veren personelin akıbeti hiç düşünülmemiştir.

2005 yılından beri alınan eğitimlerle kendini geliştiren personel, faaliyet alanlarının ellerinden alınmasıyla bir anda kendini kapının önünde bulmuştur. Havalimanında bulunan Federasyonun kendi malı olan hangarının artık kullanılamayacağı bir gerçektir. Tesislerde faaliyetler gerçekleştirilemeyeceğine göre Devletin yeni bir yer tahsis etmesi gerekmektedir. Hükümet edenler konuyla ilgili birçok vaatte bulunsa da geldiğimiz bu noktada hiçbir ilerleme olmadığı

aşikardır.

Tüm bunların yanında 2020 yılının ilk ayından itibaren Federasyona her yıl verilmesi belirlenen yıllık bütçenin aylık harcamasının verilmesinde sorunlar yaşanmaya başlandı. Federasyona ayrılan bütçe yıl sonuna kadar eksik verildi ve bu bağlamda hem personel hem de Federasyonun faaliyetleri sekteye uğratılmıştır.

2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi durumunun oluşmasıyla da ayrıca yıl boyu Federasyon’un faaliyetleri sekteye uğramıştır. Dünyada FAI (Uluslararası Havacılık Federasyonu) tarafından verilen eğitimler ve yarışmalar iptal edilmiştir. Bilindiği üzere bu durumun oluşması da personelin elinde olmayan bir durumdur.

Sürekli olarak Federasyon’un iş yapmıyor oluşuyla gündeme geliyor olmasından dolayı personel oldukça rahatsızlık duymaktadır.

Federasyon’un faaliyetleri arasında Microlight, Gyrocopter, Ultralight, Paraşüt, Yamaçparaşütü, Model Uçak ve Sıcak Hava Balonu bulunmaktadır. Federasyon’un Geçitkale havalimanındaki Tesislerinde gerçekleştirilen uçuşları girişin engellenmesinden dolayı durmuştur. Ancak, Geçitkale Havalimanı dışında gerçekleştirilen faaliyetler devam etmektedir. Fakat oluşan yanlış görüş sayesinde hükümetin takındığı tavır ile bütçenin verilmemesiyle bu faaliyetlerin de yapılmasında sıkıntı yaşanmaktadır.

Personelin iş yapmaz olarak gösterilmesi kabul edilemez olup kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Personel işinin başındadır ama takdir edersiniz ki bütçesiz bu işlerin yapılması imkansızdır.

Hem Federasyonun faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için bir yer tahsis edilmesi, hem de tüm bu faaliyet giderleri için her yıl aktarılması kararlaştırılan katkının eksiksiz verilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde personelin iş yapabilmesi mümkün olamayacaktır.

Sıkıntılı geçen bu bir senede Federasyon her şeye rağmen zor şartlarda da olsa pandemi kuralları çerçevesinde gerek yamaç paraşütü gerekse de model uçak faaliyetlerini sürdürmüştür.

Federasyona ait Geçitkale Tesislerindeki hangarda bulunan hava araçları ve ekipmanlarının atıl durumdan kurtarılıp faal kalması için havacılığa vermiş oldukları değerden dolayı sahip çıkarak hem Federasyon hem de personel büyük çaba göstermektedir. İzin alınarak hava araçlarına haftada iki kez bakım ve kısıtlı uçuş yapmaya çalışılmaktadır. Federasyon ve Personelinin bu özverisinin göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Devletin sahip çıkamadığı havacılığa var gücüyle sahip çıkmaya çalışmaktadırlar.

Tüm bunlar Federasyon’un bağlı bulunduğu Daire tarafından bilinmektedir. Federasyon en son bu yılın Ocak ayında katkı almıştır. Ve dolayısıyla da üç aydır katkı alınamamasından dolayı personel maaş da alamamıştır ve sosyal hakları da sekteye uğramıştır. Federasyona katkının üç aydır verilmemesinin sebebi ise bağlı bulunduğu Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Sayın Erhan Arıklı’nın yetki yazılarını imzalamamasıdır.

2020 yılı bütçesinden arta kalan miktar bile hala daha Federasyona aktarılmamıştır.

Her şeyin düzelmesi için sabırla ve iyi niyetle beklenmiştir. Bunu göz önünde bulundurarak personelin mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini beklemekteyiz. Unutulmamalıdır ki; Havacılık bir ekip işidir, bu ekibin bölünmesi Federasyon faaliyetlerinin sürdürülmesinde sıkıntı yaşanmasına sebep olur.

Havacılığın bir kenara atılması bu ülkeye, ülkesini seven Bakan ve İdarecilere yakışmamaktadır.

Havacılığa yıllarını veren, emek harcayan gerek Federasyon pilotlarının gerekse de İdari kadrosunun hak ettiği muamele bu olmamalıdır.