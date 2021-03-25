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HAKSEN’de Yeni Yönetim, Yeni Dönem

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HAKSEN’de Yeni Yönetim, Yeni Dönem
HAKSEN’de Yeni Yönetim, Yeni Dönem

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Olağanüstü Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. HAKSEN’de Başkanlık için tek aday olarak gösterilen Eren Büyükoğlu, yeni dönemde de Başkanlık görevini üstlendi.

Genel Kurul, pandemi dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi bahçesinde, sağlık tedbirlerine uygun şekilde gerçekleştirildi. Genel Kurul’da kısa bir konuşma gerçekleştiren HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu, Genel Kurula katılan tüm üyelere ve emek ve özverileri için geçmiş HAKSEN yönetimlerine teşekkür ederek, yeni seçilen Yönetim Kurulu’nun çıtayı yükselterek çalışmalarına devam edeceğine olan inancını belirtti.

Olağanüstü Genel Kurul sonrası ilk toplantısını gerçekleştiren yeni Yönetim Kurulu ise görev dağılımı gerçekleştirdi.

HAKSEN Yönetim Kurulu Üyelerinin görev dağılımı şöyle;

 

EREN BÜYÜKOĞLU BAŞKAN

MÜGE TANCER                       GENEL SEKRETER

ERKUT ÖZNERGİZ    MALİ SEKRETER

ORHAN SÖNMEZER                ÖRGÜTLENME SEKRETERİ

MUSTAFA DAYANIKLI           GENEL SEKRETER YARDIMCISI

MURAT GÖÇER                      ÖRGÜTLENME SEKRETER YARD.

İLKE OLGUN                            TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ SEKRETERİ

HÜSREV TANCER     SAĞLIK SEKRETERİ

ERDİNÇ USTA                          ÇEVRE SEKRETERİ

NAZMİYE ŞENER      SOSYAL İŞLER SEKRETERİ

OSMAN UĞURLU    BASIN YAYIN SEKRETERİ

SALİH ERŞANGİL      EĞİTİM SEKRETERİ

ÖZGE ATLI                DIŞ İLİŞKİLER SEKRETERİ

PINAR GÜNDÜZ              FAAL ÜYE

AZİZ GÜVEN                            FAAL ÜYE

 

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