HAKSEN’de Yeni Yönetim, Yeni Dönem

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Olağanüstü Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. HAKSEN’de Başkanlık için tek aday olarak gösterilen Eren Büyükoğlu, yeni dönemde de Başkanlık görevini üstlendi.

Genel Kurul, pandemi dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi bahçesinde, sağlık tedbirlerine uygun şekilde gerçekleştirildi. Genel Kurul’da kısa bir konuşma gerçekleştiren HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu, Genel Kurula katılan tüm üyelere ve emek ve özverileri için geçmiş HAKSEN yönetimlerine teşekkür ederek, yeni seçilen Yönetim Kurulu’nun çıtayı yükselterek çalışmalarına devam edeceğine olan inancını belirtti.

Olağanüstü Genel Kurul sonrası ilk toplantısını gerçekleştiren yeni Yönetim Kurulu ise görev dağılımı gerçekleştirdi.



HAKSEN Yönetim Kurulu Üyelerinin görev dağılımı şöyle;

EREN BÜYÜKOĞLU BAŞKAN

MÜGE TANCER GENEL SEKRETER

ERKUT ÖZNERGİZ MALİ SEKRETER

ORHAN SÖNMEZER ÖRGÜTLENME SEKRETERİ

MUSTAFA DAYANIKLI GENEL SEKRETER YARDIMCISI

MURAT GÖÇER ÖRGÜTLENME SEKRETER YARD.

İLKE OLGUN TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ SEKRETERİ

HÜSREV TANCER SAĞLIK SEKRETERİ

ERDİNÇ USTA ÇEVRE SEKRETERİ

NAZMİYE ŞENER SOSYAL İŞLER SEKRETERİ

OSMAN UĞURLU BASIN YAYIN SEKRETERİ

SALİH ERŞANGİL EĞİTİM SEKRETERİ

ÖZGE ATLI DIŞ İLİŞKİLER SEKRETERİ

PINAR GÜNDÜZ FAAL ÜYE

AZİZ GÜVEN FAAL ÜYE