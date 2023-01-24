Haksen'den Anlamlı Katkı

Sendikamız Haksen'den Lefkoşa Türk Belediyesi Kadın Sığınma Evi ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği'ne anlamlı katkı.
Sosyal farkındalık adına yaptığımız ziyaretlerde temel ihtiyaçlarına yönelik anlamlı katkının yanı sıra sorunlarının da dinlendiği, karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğu anlamlı bir ziyaret gerçekleştirilmiştir.
Sendikamız Haksen sadece devlet çalışanlarının haklarını değil toplumun tüm kesimlerinin haklarının daha iyi hale getirilmesini sağlamak için gerekli desteği vermeye devam edecektir.
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