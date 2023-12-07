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HAKSEN’den Arhun’un açıklamalarına tepki: “Açın halinden tok anlamaz...”

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Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işveren kesimini temsil eden İşverenler Sendikası Asbaşkanı Metin Arhun’un açıklamalarına tepki gösterdi.
HAKSEN’den Arhun’un açıklamalarına tepki: “Açın halinden tok anlamaz...”

İşveren temsilcisi Metin Arhun’un BRT’de katıldığı bir programda yaptığı “Bu ülkede işsizlik de yoktur açlık da. Çok rahat bir ülkeyiz. Asgari ücret ve maaş konusu ile ilgili gereksiz tartışmalar yaşanıyor.

Çalışanlar kendi durumuna bakıyor, maaşlarını gözden geçiriyor; az buluyor. Konuyu işverenine açıyor; ‘benim maaşım düşük kaldı artıralım’ diyor ve huzuru kaçıran gereksiz tartışmalar yaratıyor” şeklindeki açıklamalara HAKSEN’den tepki geldi.

-“Anormal Olan asgari ücretin  asgari ücretlinin temsil edilmediği bir komisyonda belirlenmesidir”

Yazılı açıklama yayımlayan HAKSEN, “Metin Arhun gibi bir kişinin, ülkede elde ettiği ayrıcalıklı konumdan bakarak, asgari ücret hakkında atıp tutması, asgari ücretle geçinmeye çalışan insanlarla ilgili ahkam kesmesi ve ülkede herkesin çok rahat yaşadığını zannetmesi normaldir. Sıradan bir akşam, yemek yediği mekanda asgari ücretin kat bekat fazlasını gözünü kırpmadan harcayan ve hesapsız kitapsız rahat bir hayat yaşayan, Metin Bey gibi insanlar bu ülkede elbette vardır ve onlar için ülkenin çok rahat bir ülke olduğu da gerçektir” ifadelerini kullandı.

“Ancak ülkenin gerçeği bu azınlık ve ayrıcalıklı gruptan ibaret değildir. Elektrik, su ve gaz harcamalarıyla maaşını tüketip, bir ay boyunca olmayan parayla geçinmek zorunda kalan emekçiler de bu ülkenin gerçeğidir. Ay başında kirasını ve faturalarını ödediği zaman maaşı tükenen insanlarımızın sayısı, bu ülkede Metin Beylerden daha çoktur ve bu insanlar da en az Metin Beyler kadar ‘insanca yaşama’ hakkına sahiptir” denilen açıklamada, tokun açın halinden anlamamasına şaşırmamak gerektiği belirtildi.

-“Esas sorun Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun varlığıdır”

Açıklamada, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda; devlet, işveren ve asgari ücretle çalışmayan kesimi temsil eden bir sendikamız bulunurken, asgari ücretle çalışan özel sektör emekçilerinin masada temsil edilmiyor olması, asgari ücretlinin kaderinin, temsil edilmediği bir masada belirleniyor olmasıdır” denildi.

 

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun bir an evvel lağvedilmesi gerektiğini kaydeden HAKSEN, “Asgari ücretlinin söz hakkı olmayan bir masada, emekçinin kaderini belirleme ısrarından vazgeçilmeli, Asgari ücret kamudaki en düşük maaşa sabitlenmelidir. Bu sayede kamudaki artış miktarları düzenli olarak asgari ücrete yansıyacak, emekçinin kaderi Metin Beyler gibi “çok rahat ve güzel bir ülkede yaşayanların” iki dudağı arasında olmaktan çıkacaktır” ifadelerine yer verdi.

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