Haksen’den Çağlayan Çocuk Yuvası Annelerine Plaket

Ziyarette annelere teşekkür plaketi takdim eden HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu, bu zorlu pandemi günlerinde özveri ve emeklerinden ötürü tüm annelere teşekkür etti.

Anneliğin toplum ve birey için hayati rolüne değinen Büyükoğlu, ‘’Anneliğin ne kadar kutsal olduğu, annelerin hakkının ödenemeyeceği herkesin malumudur. Ancak hem evde Hem de Çağlayan Çocuk Yuvasında annelik yapan sizlere emekleriniz için ne kadar teşekkür etsek azdır’’ dedi. Büyükoğlu pandemiden herkesin etkilendiğini kaydederek, ‘’bu zor koşullarda, böylesi özveri isteyen bir şey, daha da fazla kendinden ödün, emek ve çaba gerektirdi. Ancak sizler çocuklarımızı bir gün olsun ihmal etmediniz’’ dedi.

Büyükoğlu ziyarette Çağlayan Çocuk Yuvası Annelerine teşekkür plaketlerini takdim etti.