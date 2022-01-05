  • BIST 1.987,51
  • Altın 783.70428
  • Dolar 13.4541
  • Euro 15.2442
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAYılbaşı Gecesi için Sağlıklı Beslenme Tüyoları

Haksen’den Çağlayan Çocuk Yuvası Annelerine Plaket

» »
Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), Çağlayan Çocuk Yuvası Annelerini ziyaret etti.
Haksen’den Çağlayan Çocuk Yuvası Annelerine Plaket

Ziyarette annelere teşekkür plaketi takdim eden HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu, bu zorlu pandemi günlerinde özveri ve emeklerinden ötürü tüm annelere teşekkür etti.

 

Anneliğin toplum ve birey için hayati rolüne değinen Büyükoğlu, ‘’Anneliğin ne kadar kutsal olduğu, annelerin hakkının ödenemeyeceği herkesin malumudur. Ancak hem evde Hem de Çağlayan Çocuk Yuvasında annelik yapan sizlere emekleriniz için ne kadar teşekkür etsek azdır’’ dedi. Büyükoğlu pandemiden herkesin etkilendiğini kaydederek, ‘’bu zor koşullarda, böylesi özveri isteyen bir şey, daha da fazla kendinden ödün, emek ve çaba gerektirdi. Ancak sizler çocuklarımızı bir gün olsun ihmal etmediniz’’ dedi.

 

Büyükoğlu ziyarette Çağlayan Çocuk Yuvası Annelerine teşekkür plaketlerini takdim etti.

 

whatsapp-image-2022-01-05-at-14.51.00.jpeg

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kazakistan’da sular durulmuyor: Belediye binası yakınında silah sesleri05 Ocak 2022 Çarşamba 14:01
  • KTTB: Güncel Tedavi ve Aşılar Bizim İnsanımızın Da Hakkıdır!05 Ocak 2022 Çarşamba 13:41
  • CTP adayı Av. Ürün Solyalı Covid-19 pozitif05 Ocak 2022 Çarşamba 13:33
  • Güney Kıbrıs, Pfizer’in geliştirdiği Merck (MSD) isimli koronavirüs hapını bekliyor05 Ocak 2022 Çarşamba 13:31
  • Yakın Doğu Okulları, 6-15 Ocak tarihleri arasında online eğitime geçeceğini açıkladı05 Ocak 2022 Çarşamba 13:29
  • Güney Kıbrıs’ta yaklaşık 12 bin Hintli’nin yaşıyor05 Ocak 2022 Çarşamba 13:26
  • Rio Karnavalı bir kez daha Covid nedeniyle iptal oldu05 Ocak 2022 Çarşamba 13:02
  • Özyiğit: Özelde Sendikalaşma Konusunda Kararlı ve Israrlıyız05 Ocak 2022 Çarşamba 13:01
  • Cumhurbaşkanı Tatar Omicron konusunda uyardı: Kurallara riayet etmek önemli05 Ocak 2022 Çarşamba 12:54
  • Narenciye Üreticileri Sektöre Verilen Desteğin Artırılmasını İstedi05 Ocak 2022 Çarşamba 12:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti