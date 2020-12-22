HAKSEN’den Hükümete Özgürgün Tepkisi: “Bu Saatten Sonra Ne İstese Müstahaktır. Bizim Taleplerimizi de Ona İleteceğiz”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Genel Başkanı Eren Büyükoğlu, bir yıldan fazladır Meclis'e gelmeyen Hüseyin Özgürgün’ün istifasını kabul etmeyen hükümet kanadı milletvekillerine tepki gösterdi.

Büyükoğlu, ülkede ekonomik sıkıntılarla bağlantılı onlarca sorun varken ve tüm çözüm önerilerine birileri tarafından devlette “para yok” yanıtı verilirken, değil milletvekilliği, bir yıldır ülkeye dahi gelmeyen Özgürgün’e maaş adı altında ödenmekte olan paraların tüm halka yapılmış bir ayıp olduğunu söyledi. Özgürgün’ün istifasının kabul edilmemesi sonrası başka taleplerde bulunmasına da değinen Büyükoğlu, “Bu vakitten sonra ne istese müstahaktır. Sendika olarak biz de taleplerimizi ona iletmeyi düşünüyoruz. O istesin siz yapın” dedi.

Büyükoğlu’nun açıklaması şöyle:

Bir yıldan fazladır sadece Meclis'e değil ülkeye bile gelmiyen Hüseyin Özgürgün’ün milletvekilliğinden istifasının kabul edilmemesi akıl almaz bir olaydır. Ülkede ortaya çıkan döviz artışı ve tüm dünyayı kasıp kavuran pandemi koşullarında emekçi halk maddi sıkıntılarla boğuşurken, onlara kurtarıcı diye reva görülen katkı 1500 lira olmuştur. Oysa yurtdışında yaşayan Hüseyin Özgürgün’e bir yıl içerisinde onlarca milyar ‘maaş’, yine bu halkın cebinden ödenmiştir.

Toplumsal muhalefetin konuyu gündemde tutması sonucu istifa etmek zorunda kalan Özgürgün’ün istifasının kabul edilmemesi, işte bu sebeple tüm halkımıza yapılan büyük bir ayıptır.

İstifasının kabul edilmemesi sonrası Özgürgün’ün başka taleplerde bulunması ise ona bu yüzü verenlere müstahaktır. Özgürgün sizlerden Meclis başkanlığı talep etmektedir, ve muhtemelen bu talebi de karşılık bulacaktır.

Bizler de sendika olarak engelli bireylere yönelik istihdamların artırılması, eşitsizliklerin ortadan kaldırılması, özel sektörde sendikalaşma gibi mücadelesini verdiğimiz talepleri Hüseyin Özgürgün’e ileteceğiz. İstemişken bunları da istesin. O istesin, siz yaparsınız…

