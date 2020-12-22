  • BIST 1.405
  • Altın 459,740
  • Dolar 7,6260
  • Euro 9,3388
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAPilli:16'sı yerel 17 pozitif vaka!

HAKSEN’den Hükümete Özgürgün Tepkisi: “Bu Saatten Sonra Ne İstese Müstahaktır. Bizim Taleplerimizi de Ona İleteceğiz”

» »
Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Genel Başkanı Eren Büyükoğlu Hüseyin Özgürgün’ün istifasını kabul etmeyen hükümet kanadı milletvekillerine tepki gösterdi.
HAKSEN’den Hükümete Özgürgün Tepkisi: “Bu Saatten Sonra Ne İstese Müstahaktır. Bizim Taleplerimizi de Ona İleteceğiz”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Genel Başkanı Eren Büyükoğlu, bir yıldan fazladır  Meclis'e gelmeyen Hüseyin Özgürgün’ün istifasını kabul etmeyen hükümet kanadı milletvekillerine tepki gösterdi.

Büyükoğlu, ülkede ekonomik sıkıntılarla bağlantılı onlarca sorun varken ve tüm çözüm önerilerine birileri tarafından devlette “para yok” yanıtı verilirken, değil milletvekilliği, bir yıldır ülkeye dahi gelmeyen Özgürgün’e maaş adı altında ödenmekte olan paraların tüm halka yapılmış bir ayıp olduğunu söyledi. Özgürgün’ün istifasının kabul edilmemesi sonrası başka taleplerde bulunmasına da değinen Büyükoğlu, “Bu vakitten sonra ne istese müstahaktır. Sendika olarak biz de taleplerimizi ona iletmeyi düşünüyoruz. O istesin siz yapın” dedi.

 

Büyükoğlu’nun açıklaması şöyle:

Bir yıldan fazladır sadece Meclis'e değil ülkeye bile gelmiyen Hüseyin Özgürgün’ün milletvekilliğinden istifasının kabul edilmemesi akıl almaz bir olaydır. Ülkede ortaya çıkan döviz artışı ve tüm dünyayı kasıp kavuran pandemi koşullarında emekçi halk maddi sıkıntılarla boğuşurken, onlara kurtarıcı diye reva görülen katkı 1500 lira olmuştur. Oysa yurtdışında yaşayan Hüseyin Özgürgün’e bir yıl içerisinde onlarca milyar ‘maaş’, yine bu halkın cebinden ödenmiştir.

Toplumsal muhalefetin konuyu gündemde tutması sonucu istifa etmek zorunda kalan Özgürgün’ün istifasının kabul edilmemesi, işte bu sebeple tüm halkımıza yapılan büyük bir ayıptır.
İstifasının kabul edilmemesi sonrası Özgürgün’ün başka taleplerde bulunması ise ona bu yüzü verenlere müstahaktır. Özgürgün sizlerden Meclis başkanlığı talep etmektedir, ve muhtemelen bu talebi de karşılık bulacaktır.
Bizler de sendika olarak engelli bireylere yönelik istihdamların artırılması, eşitsizliklerin ortadan kaldırılması, özel sektörde sendikalaşma gibi mücadelesini verdiğimiz talepleri Hüseyin Özgürgün’e ileteceğiz. İstemişken bunları da istesin. O istesin, siz yaparsınız…
 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ehliyet Yenileme Birimi vezneleri bugünden itibaren mesai saatleri sonrasında ve cumartesi günleri de açık22 Aralık 2020 Salı 15:12
  • Lefkoşa'da inşaattan düşen şahıs yoğun bakıma alındı!22 Aralık 2020 Salı 14:46
  • Şömineyi yakmaya çalışırken evi yaktı!22 Aralık 2020 Salı 14:44
  • Yedidalga'da uyuşturucu operasyonu22 Aralık 2020 Salı 14:44
  • Hronia'nın ölüm sebebi belli oldu22 Aralık 2020 Salı 14:42
  • KTAMS, Özgürgün’ün İstifasının Reddedilmesini Meclis Önünde Protesto Etti22 Aralık 2020 Salı 14:39
  • BRTK Müdürü Özkurt, 2. Cumhurbaşkanı Talat’ı ziyaret etti22 Aralık 2020 Salı 14:39
  • Lionslar, Çocuk Onkolojisi Bölümü’ne Tıbbi Alet Bağışladı22 Aralık 2020 Salı 14:27
  • Ayvasıl Şehitleri Anıldı22 Aralık 2020 Salı 14:26
  • Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanlığı, Ehliyet Yenileme Ve Sürüş Ehliyeti Sınavı İşlemlerinin Bugün Yeniden Başlatıldığını Duyurdu22 Aralık 2020 Salı 14:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti