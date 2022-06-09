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HAKSEN’den İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğü’yle İlgili Açıklama:

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“Teknik Dairelerde Atamaların Liyakata Göre Yapılmaması, Sunulan Hizmeti Olumsuz Etkilemektedir”
HAKSEN’den İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğü’yle İlgili Açıklama:

 

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğü’nde yapılan yeni müdür atamasıyla ilgili açıklama yaparak, teknik dairelerde atamaların liyakata dayalı yapılmasının önemine dikkat çekti.


HAKSEN’den yapılan açıklama şöyle:

 

Mevcut müdürü Aralık ayında yaş haddinden emekli olan İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğü’ne, maalesef ki liyakata dayalı değil, siyasi veya bireysel tercihlerle bir müdür ataması yapıldığını, yeterli teknik bilgisi bulunmayan bir insanımızın göreve getirildiğini üzelerek görmekteyiz.

 

Bilgi, donanım ve yeterliliğin her gün daha da ikinci plana atıldığı ülkemizde, müdürün emekliliğinden sonra vekaleten bu görevi yürüten Müdür Muavini yerine, dairenin işleyişine hakim olmayan ve teknik bilgisi bulunmayan, gümrük memuru olarak görev yapan bir insanımız daire müdürü olarak atanmıştır.

 

Atanan şahsın kişisel karakterinden ve yeteneklerinden tamamen bağımsız olarak, teknik bilgi gerektiren dairelerde, atamaların liyakata göre yapılması gerektiğini savunmaktayız. Bu bağlamda liyakata göre yapılmayan müdür atamalarının, kurumların sağladığı hizmeti ciddi şekilde olumsuz etkilediğine inanıyor, söz konusu atamanın gözden geçirilmesini temenni ediyoruz.

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