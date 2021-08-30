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HAKSEN’den PCR Kararı Açıklaması: “Halkımızı Mağdur Edecek Kararlara Karşı Dayanışma İçinde Direnişimiz Sürecek”

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Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği’nin testlerin ücretli yapılması kararına karşı düzenlemeye hazırlandığı ve HAKSEN olarak desteğimizi açıkladığımız eylem, Bakanlar Kurulunun bugünkü toplantısında kararın geri alması sonrası iptal edilmiştir.
HAKSEN’den PCR Kararı Açıklaması: “Halkımızı Mağdur Edecek Kararlara Karşı Dayanışma İçinde Direnişimiz Sürecek”

Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği’nin testlerin ücretli yapılması kararına karşı düzenlemeye hazırlandığı ve HAKSEN olarak desteğimizi açıkladığımız eylem, Bakanlar Kurulunun bugünkü toplantısında kararın geri alması sonrası iptal edilmiştir.

Bu sebepten dolayı güneyde çalışan emekçiler eylem kararını askıya almıştır. HAKSEN olarak bizler de alınan kararların uygulanmasıyla ilgili takipte kalacağımızı bildirir, başta güneyde ve kuzeyde çalışan emekçi insanlarımız olmak üzere, halkımızı mağdur edecek kararlara karşı tüm kesimlerle dayanışma içerisinde direniş göstereceğimizi yineleriz.

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