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HAKSEN’den Pilli’nin Görevden Alınarak Üstel’in Atanmasına Tepki: “Tamamen Kötü Niyetli, Skandal Bir Karar”

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Büyükoğlu, Başbakan Ersan Saner’in bir ay önce “dünyadaki en başarılı Sağlık Bakanlarından” dediği Ali Pilli’yi görevden almasında zerre iyi niyet olmadığını belirtti
HAKSEN’den Pilli’nin Görevden Alınarak Üstel’in Atanmasına Tepki: “Tamamen Kötü Niyetli, Skandal Bir Karar”

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin görevden alınmasına halktan gelen tepkiler büyüyor. Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, pandemi dönemindeki icraatlarıyla halkın desteğini ve güvenini kazanan Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin görevden alınarak, yerine pandemi döneminde ‘özel jet skandalı’ ile yasa dışı şekilde kumarcıları ülkeye soktuğu iddia edilen Ünal Üstel’in atanmasını “Tamamen Kötü Niyetli, Skandal Bir Karar” olarak niteledi.

 

Büyükoğlu, Başbakan Ersan Saner’in bir ay önce “dünyadaki en başarılı Sağlık Bakanlarından” dediği Ali Pilli’yi görevden almasında zerre iyi niyet olmadığını belirterek, halkın güven duyduğu az sayıdaki yetkili makamlardan birinin daha devre dışı bırakıldığını ifade etti.


Büyükoğlu’nun açıklaması şöyle:

 

Pandemi dönemindeki icraatlarıyla halkın desteğini ve güvenini kazanan Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin görevden alınmasının haklı hiç bir izahı bulunmamaktadır. Ali Pilli’nin icraatlarıyla Sağlık Bakanlığı, halk nezdinde güven duyulan son yetkili makam niteliğindeydi. Hal böyleyken Pilli’nin görevden alınması, hem de yerine pandemi döneminde ‘özel jet skandalı’ ile yasa dışı şekilde kumarcıları ülkeye soktuğu iddia edilen Ünal Üstel’in atanması yüzsüzlükten de ötedir.
 

Söz konusu görevden alma ve atamanın kumar baronlarını memnun etmek ve ülkede halk sağlığını hiçe sayacak, yalnızca kumar baronlarının cebini dolduracak icraatların önünü açmak için yapıldığı tüm halkın malumudur. Başbakan Ersan Saner’in bir ay önce bizzat kendinin “dünyadaki en başarılı Sağlık Bakanlarından” dediği Ali Pilli’yi bir ay sonra görevden almasının başka hiç bir açıklaması bulunmamaktadır. Sayın Ali Pilli’nin pandeminin ilk gününden beri ortaya koyduğu iyi niyet ve halk sağlığını her şeyin önüne koyması malum çevreleri rahatsız etmiştir. ‘Özel jet skandalı’ ile yasa dışı şekilde ülkeye insan soktuğu iddiaları halı altına süpürülen bir kişinin, aklanması dahi beklenmeden böylesi bir dönemde Sağlık Bakanı olarak atanması hükümetteki çürümüşlüğün önemli bir kanıtıdır.

Hükümet kumarcılara “önemli olan sizin memnuniyetinizdir” mesajı verirken, halka da adeta “başınızın çaresine bakın” denilmektedir.

 

Hal böyleyken jet Bakan Üstel, halkımızın değil, Pilli’yi görevden alarak onun atanmasını sağlayan kumar baronlarının bakanıdır. Kendisine yeni görevinde başarılar diler, halkın ve çalışanların sağlığını hiçe sayacak her adımında karşısında bizi bulacağını belirtiriz.

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