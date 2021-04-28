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HAKSEN'den TİS’leri Ortadan Kaldıracak Adıma Tepki

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Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), Hükümetin İş (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile, Toplu İş Sözleşmelerinin durumunu, işverenlerin elini güçlendirecek şekilde bilinmezliğe sürüklemeye hazırlandığını kaydetti.
HAKSEN'den TİS’leri Ortadan Kaldıracak Adıma Tepki

HAKSEN tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Mevcut yasaya göre, yeni Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalanmadığı durumlarda, mevcut TİS geçerliliğini korurken, yeni İş (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile mevcut TİS’in geçerliliği en fazla bir yıl süre ile sınırlandırılıyor. Yeni yasa ile, işverenin bir yıl sonunda yeni TİS imzalanmasına yanaşmaması halinde, işverene çalışanların haklarıyla ilgili sınırsız keyfiyet ortamı doğuyor.

İş (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı değerlendiren HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu ise, “Biz özel sektörde örgütlenmeyi artırmaya çalışırken, örgütlü olunan yerlerdeki gücümüzü de kırmaya çalışıyorlar” şeklinde konuştu. Büyükoğlu, ''Emekçinin koşulları iyileştirileceğine, patronların eli daha da güçlendiriliyor'' ifadelerini kullandığı açıklamada, yeni tasarı ile TİS’in kendiliğinden yenilenmesinin önüne geçilerek geçerliliğinin bir yılla sınırlandırıldığını, bunun da patronlara çalışanların tüm haklarını geri alma özgürlüğü tanıdığını kaydetti.

Büyükoğlu söz konusu adımın özel sektörde sendikalaşmayı daha da zorlaştırmak için atıldığına dikkat çekerek, “hükümet edenlerin büyük sermayedarlara sevgisinin, özel sektör emekçisine de yapabileceği kötülüğün sınırı olmadığını maalesef her seferinde yeniden görmekteyiz” dedi.

“Günümüzde çalışma yaşamında en temel insan haklarına sahip olabilmek için dahi sendikalı ve örgütlü olmak şart olmuştur” diyen Büyükoğlu, özel sektör çalışanlarının da insanca yaşamayı hakettiğini, bu nedenle hükümet edenlerin özelde örgütlenmeye engel olmaktan vazgeçmesi gerektiğini kaydetti.

HAKSEN BASIN BÜROSU

 

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