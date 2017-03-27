HAKSEN’den Trafik Dairesi ve İzin Kurulu’na grev ve eylem uyarısı

HAKSEN Bayındırlık ve UlaştırmaBakanı Kemal Dürüst’e bir yazı göndererek, Trafik Dairesi genelinde yaşanan sorunların 31 Mart’a kadar çözülmemesi durumunda, süresiz grev de dahil olmak üzere eyleme gideceğini bildirdi.

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), Bayındırlık ve UlaştırmaBakanı Kemal Dürüst’e bir yazı göndererek, Trafik Dairesi genelinde yaşanan sorunların 31 Mart’a kadar çözülmemesi durumunda, süresiz grev de dahil olmak üzere eyleme gideceğini bildirdi.

HAKSEN Başkanı İzzet Türkmen tarafından kaleme alınan ve basınla da paylaşılan yazıda, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi genelinde yaşanan sıkıntılar 6 Ekim tarihinden itibaren yazılı ve sözlü olarak defalarca ilgili daire müdürü, bakanlık müsteşarı ve bakana aktarılmasına rağmen, 169 gündür devam eden iyi niyetli bekleyişin sonuçsuz kaldığı ifade edildi.

Yazıda şöyle denildi:

“Sayın Bakan, ilgili dairenin başta İzin Kurulu olmak üzere personel, oda ve benzeri sıkıntıların 31 Mart 2017 tarihine kadar çözülmemesi, ilgili çalışanlara mobbing yapılması veya başka dairelere göndeririz şeklinde tehdit edilmeleri durumunda süresiz grev de dahil olmak üzere başta İzin Kurulu ve tüm bölge şubelerinde eylemlilik sürecine başlayacağımızı kaydeder, tarafınızın insiyatif üstlenerek bu sıkıntılara çözüm üreteceği beklentilerimizi belirtiriz”