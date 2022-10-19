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“Hal Yasa Tasarısı” görüşüldü

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“Hal Yasa Tasarısı” görüşüldü
“Hal Yasa Tasarısı” görüşüldü

Cumhuriyet Meclisi'nde Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite “Hal Yasa Tasarısı”nı görüştü.

Meclisi'nden verilen bilgiye göre, komite bugün saat 10.00’da komite başkanı, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında toplandı.

“Hal Yasa Önerisi (Öneri Sahibi İzlem Gürçağ Altuğra, UBP Girne Milletvekili) (Y.Ö No: 5/1/2022)” ve “Hal Yasa Tasarısı (Y.T No: 36/1/2022)” gündemiyle toplanan komite, öneri ve tasarıyı birleştirerek görüşme kararı aldı.

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından konu ile ilgili hazırlanan sunumu izledi ve ilgili yasa yasarısının genel görüşmesine devam etti.

 

Komite bahse konu yasa tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Belediyeler Birliği, KKTC Seracılar Birliği, Kıbrıs Türk Sebze ve Meyve Toptancılar Birliği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Ziraat Mühendisleri Odası’ndan yetkililer katılarak, konu ile ilgili görüşlerde bulundu.

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite toplantısına, UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Şifa Çolakoğlu, UBP Milletvekili Hüseyin Çavuş, CTP Milletvekili Fide Kürşat ve UBP Milletvekili Ahmet Savaşan katıldı.

Komite toplantısında ayrıca Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, UBP Milletvekili Hasan Küçük ve CTP Milletvekilleri Erkut Şahali, Salahi Şahiner ve Devrim Barçın da yer aldı.

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