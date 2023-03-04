Hal Yasa Tasarısı komiteden geçti

Mal ticaretinin kayıt altına alınıp, belli bir standartta gıda güvenilirliği ve sağlık kurallarına uygun serbest rekabet koşullarda haller aracılığıyla yapılması amacıyla hazırlanan Hal Yasa Tasarısı komiteden oy birliğiyle geçti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Meclis gündemine ilk kez 2010’da gündeme gelen hallerle ilgili düzenlemenin hayata geçmesiyle gıda güvenliğinde önemli bir adım atılacak.

Mecliste Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite dün UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında toplandı. UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra’nın önerisi olan Hal Yasa Önerisi'nin Hal Yasa Tasarısı altında birleştirilerek görüşüldüğü dünkü toplantıda yasa tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da hazır bulunduğu komite toplantısına davetli olarak, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri de katıldı. Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite toplantısında UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, UBP Milletvekili Hüseyin Çavuş, UBP Milletvekili Ahmet Savaşan ve CTP Milletvekili Fide Kürşat katıldı. Toplantıya ayrıca UBP Milletvekili Hasan Küçük ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner yer aldı.

HASİPOĞLU

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Öze Komitenin Başkanı UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, toplantıda ana muhalefet CTP’nin bazı maddelere çekince koyup itiraz etmiş olsa da yasanın genelinin oybirliği ile geçtiğini kaydetti.

Düzenlemenin 2010 yılında ilk kez meclis gündemine geldiğini kaydeden Hasipoğlu, “13 yıllık süre boyunca, farklı iktidar dönemlerinde ve birçok kurum kuruluşun katkıları sonucunda yasa son halini almıştır” dedi. Katkı koyan tüm kesimlere teşekkür eden Hasipoğlu, 3 Ekim 2022’de Komiteye başkan yapıldığını ve düzenlemeye nihai şeklini verebilmek için 8 kez toplandıklarını ifade etti.

Hasipoğlu, düzenlemenin amacının mal ticaretinin, kayıt altına alınarak standartlara, gıda güvenilirliği ve sağlık kurallarına uygun serbest rekabet koşulları içerisinde haller aracılığıyla yapılması; üretici ve tüketicinin hak ve çıkarlarının korunması, mal ticareti ile uğraşan kişilerin faaliyetlerinin düzenlenmesi ve çağdaş altyapıya sahip hallerinin kurulması olduğunu belirtti.

Bütün ürünlerin hallerde kayıt altına alındıktan sonra piyasaya sürüleceğini kaydeden Hasipoğlu, malların hal dışında toptan alım ve satımının yasak olacağını, hal sayısının az 2 en fazla 5 olabileceğini ifade etti.

Ürünlerin referans fiyatlarının her gün vatandaşların da görebileceği bir şekilde yayınlanacağını söyleyen Hasipoğlu, “Farklı paydaşlar ve rekabet ortamı olduğu için, doğal olarak her kesimi tatmin edecek mükemmel bir yasa belki olmamıştır. Ancak vatandaşlarımız açısından gıda güvenliği ve fiyat istikrarı ve belirliliği açısından çok büyük bir boşluk doldurulmuş olacaktır. Hal Yasası Meclis’ten geçtiği zaman tarladan başlayıp soframıza gelene kadar ürünlerin bu yolculuk sürecinde, önemli bir düzenleme hayatımıza girmiş olacaktır” dedi.