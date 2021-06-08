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Hal Yasa Tasarısı’nın Komitede Görüşülmesine Devam Ediliyor

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Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici Ve Özel Komite Bugünkü Toplantısında “Hal Yasa Tasarısı’nın Maddelerini Ele Almayı Sürdürdü.
Hal Yasa Tasarısı’nın Komitede Görüşülmesine Devam Ediliyor

Cumhuriyet Meclisi Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, bugün toplanarak,  gündeminde bulunan “Hal Yasa Tasarısı’nın maddelerini ele aldı. 

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre komite bugün saat 10.00’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Hasan Taçoy başkanlığında toplandı.

Komite, tasarıyla ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Toplantıya, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Özdil Nami, HP Milletvekili Tolga Atakan, UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Bağımsız Milletvekili Hasan Büyükoğlu ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.

Komite toplantısına davetli olarak ise, Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan Evren Zeki Gücel,  Ticaret Dairesi’nden Zalihe Uzun ve Savaş Metcooğlu, Tarım Dairesi’nden Berna Kamçı Altun ve Reşat Değirmenci katılarak tasarıyla ilgili görüş ve önerilerini sundu.

Genel gerekçesine göre Hal Yasa Tasarı sebze, meyve ve gerekli görülen diğer malların ticaretinin kayıt altına alınması, kaliteli, standartlara, gıda güvenilirliğine ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet koşulları içinde  haller aracılığıyla yapılmasını;  malların etkin şekilde tedarikini, dağıtımını ve satışını düzenliyor.

Tasarı ayrıca üretici ve tüketicilerin hak ve çıkarlarının korunmasını; malların ticareti ile uğraşan kişilerin faaliyetlerinin düzenlenmesini; hallerin alt yapılarının çağdaş bir sisteme kavuşturulmasını ve işletilmesini sağlamak amacıyla hazırlandı.

Hal Yasa Tasarısı; malların alımı, satımı ve devri ile Hallerin kuruluş, işleyiş, yönetim ve denetimine ilişkin usul ve esasları, işletmecinin sorumlulukları, Yasaya aykırılık halinde uygulanacak yaptırımları, Bakanlıklar ile belediyelerin görev, yetki ve sorumluluklarını; satış işlemlerinin şekli, üreticiler ve tüccarların veya diğer gerçek ve tüzel kişilerin mal satışlarında uyması gereken kuralları, uyuşmazlık halinde Hal Hakem Heyetinin görevlerini, genel olarak üretici ve tüketicilerin hak ve çıkarlarının korunmasına ilişkin esasları düzenliyor.

 (TUĞ/GÜL) FOTOĞRAFLI

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