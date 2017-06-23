Hala Sultan Camisi’nde sona gelindi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) inşa edilen Hala Sultan Camisi’nde son aşamaya gelindi.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Selami Açan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temeli Eylül 2013'te atılan Lefkoşa'daki "Hala Sultan Camisi"nin son durumu hakkında bilgi verdi.

Hala Sultan Camisi'nin mimarisinin, Edirne'deki Selimiye Camisi'nden esinlenildiğini belirten Açan, inşaatın son aşamaya geldiğini, caminin bu yıl içerisinde açılmasını beklediklerini kaydetti.

Açan, görkemli ve güzel bir açılış yapmayı planladıklarını dile getirerek, "Hala Sultan Camimiz, ada için büyük bir değer ifade ediyor. Bölge olarak 15 bin öğrencinin öğrenim gördüğü bir merkezin yakınında inşaa edilen bu cami hem bu merkezdeki potansiyele ihtiyaç verecek hem de özellikle adaya gelecek kişilerin yol güzergahında olduğu için dikkat çeken KKTC'de simge bir eser olacak." dedi.

"CAMİİ, KIBRIS'I ZİYARET EDENLERİN UĞRAK YERİ OLACAK"

Selami Açan, caminin açıldıktan sonra Kıbrıs'ı ziyaret edenlerin uğrak yeri olacağını düşündüğünü vurguladı.

Hala Sultan'ın, adanın manevi mimarı olduğuna işaret eden Açan, Hazreti Muhammed'in süt halası olarak bilinen Hala Sultan'ın Hz. Osman döneminde adaya yapılan seferlerden birine katılıp burada şehit düştüğünü anlattı.

Türkiye Diyanet Vakfı olarak adaya güzel bir eser kazandıracaklarına inandıklarını söyleyen Açan, Hala Sultan Camisi'nin ada halkının tamamına hizmet edecek bir yapı olduğunu vurguladı.

"HALA SULTAN CAMİSİ KIBRIS'IN BİR İSLAM BELDESİ OLDUĞUNUN KANITI"

KKTC'de çalışan Abdullah Aktaş ise projeyi hayata geçirenlere teşekkür ederek, Türkiye'de bir Sultan Ahmet'in bir Süleymaniye Camii'nin nasıl İstanbul'un İslam beldesi olduğunun mührü ise Hala Sultan Camisi'nin de Kıbrıs'ın bir İslam beldesi, Türk beldesi olduğunun kanıtı olacağını söyledi.

Muhammed Ali Dere ise caminin yapıldığı bölgede 15 bine yakın öğrencinin bulunduğunu belirterek, "Cami çok yararlı olacak. Aynı zamanda KKTC'ye gelen turistler için de manevi havayı tadacakları bir eser olacak." dedi.

Caminin yapılmasının Kıbrıslılar için çok yararlı olduğuna değinen Hasan Okur ise "Devletimizden Allah razı olsun. En azından çocuklarımız camisiz kalmaz, hocasız kalmaz, mescidsiz kalmaz. Çok güzel oldu." şeklinde konuştu.

Caminin hizmete açılmasının ardından ibadetlerini daha rahat yapabileceklerini kaydeden öğrenci Deren Avcı da caminin kendileri için çok yararlı olacağını vurguladı.

CAMİDE 6 BİN KİŞİ İBADET EDEBİLECEK

Lefkoşa'nın Haspolat bölgesinde bulunan Hala Sultan Camii, 37 bin 713 metrekare alan içerisinde 4 minareden oluşuyor. Her minare 62 metre boya ve 3'er şerefeye sahip. Kapalı mekanda bin 800, revakla birlikte 3 bin kişinin namaz kılabileceği alana sahip olan camide, açık alanlarla birlikte bu sayı 6 bin kişiyi bulabilecek. Camide Edirne Selimiye Camii'de bulunan Dilimli Kubbe'nin benzeri yer alırken, caminin içerisinde yine Selimiye Camii ile birebir "fil ayağı" olarak adlandırılan 8 sütun bulunuyor.

CAMİDE OSMANLI ZAMANINDA ÇIKARILMIŞ KÜFEKİ TAŞI KULLANILDI

Caminin iç ve dış yüzeyi, en son Osmanlı zamanında çalıştırılan ocaklardan çıkartılmış küfeki taşı ile mekanik sistem yöntemiyle kaplandı.

Kapı ve pencere kenarlarında ise küfeki taşının yanı sıra Marmara adasının mermeri ve Ürgüp yöresinden gelen doğal kırmızı taşlar kullanıldı.

Caminin ana kubbenin ortasında kabartma olarak işlenen İhlas Suresi, altın varak uygulaması ile ön plana çıkarıldı. Yarım kubbelerde ise Bakara Suresi'nin 286. ayeti işlendi.

Cami etrafında toplam 4 bin 639 metrekare yeşil alan ve 225 araçlık otopark bulunacak.

Hala Sultan Camisi tamamlandığında yaklaşık 45 milyon TL'ye mal olması bekleniyor.