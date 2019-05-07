  • BIST 91.843
  • Altın 252,871
  • Dolar 6,1392
  • Euro 6,8664
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Hala Sultan İlahiyat Koleji Okul Aile Birliği Başkanı Kaynarca’dan KTOEÖS’in eylemine tepki

» »
Hala Sultan İlahiyat Koleji Okul Aile Birliği Başkanı Kaynarca’dan KTOEÖS’in eylemine tepki
Hala Sultan İlahiyat Koleji Okul Aile Birliği Başkanı Kaynarca’dan KTOEÖS’in eylemine tepki

 Hala Sultan İlahiyat Koleji Okul Aile Birliği Başkanı Hikmet Kaynarca, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) Hala Sultan İlahiyat Koleji’ndeki öğretmenler arasında suni huzursuzluk yaratmaya çalıştığını iddia ederk, “Buna müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Kaynarca, Gönüllü Hala Sultan Platformu eliyle gerekli tedbirleri alacaklarını, eylem yapacaklarını açıkladı.

Sendikayı ve temsilcilerini provokatörlük ve samimiyetsizle suçlayan Kaynarca, öğretmenlerin uydurma raporlarla ve çeşitli sebeplerle derslere girmediğini, öğrencilerin eğitim alma hakkını gasp ettiğini iddia etti, “Evlatlarımıza üvey evlat muamelesi yapıldığını düşündüğümüz bu yaklaşımlar okul aile birliği olarak bizleri üzüyor, tedirgin ediyor” dedi.

Kaynarca, KTOEÖS’ün dün Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde yaptığı iki saatlik uyarı greviyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Okulun idari yapısında sıkıntılar olduğunu, okul aile birliği kanalıyla durumun Milli Eğitim Bakanlığı’na iletildiğini söyleyen Hikmet Kaynarca,  bakanlığın hem sözlü hem de yazılı olarak okul müdürü Ali Yaman’ı görevlendirme konusunda yetkilendirdiğini savundu. 

Kaynarca, “Gerek görüldüğünde bakanlığın onayında ve müdürün yetkisinde çoğu okulda görevlendirme yapılabiliyor. Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde buna sendika eliyle engel olunuyor, okulda kaos ortamı oluşturmak isteniyor” iddiasında bulundu.

KKTC mezunu ilahiyatçıların öğretmenlik için atanmasının yıllardır bakanlık ve Kamu Hizmeti Komisyonu eliyle engellendiğini de ileri süren Kaynarca, sendikanın bu durumu diline dolayarak istismar aracı olarak kullandığını öne sürdü. 

Çocukların din eğitimi alma hakkının ilkokul dördüncü sınıf müfredatına konulduğunu, bunun Anayasada da yer aldığını söyleyen Kaynarca, “Bu madde bugüne kadar işletilmedi, boşluklar geçiştirildi ada genelindeki din kültürü ve ahlak bilgisi derslerine branş öğretmeni atandı. Bunların perdelenmesi, bu konuda sadece Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde görev yapan bazı öğretmenlerimizin üstünden prim yapılması kabul edilemez” ifadelerini kullandı.
Kaynarca,  bir öğretmenin maaşının kamuoyu önünde dile getirildiğini, bunun üzerinden kin ve nefret üretildiğini iddia ederek, bunun öğretmen onuruna ters düştüğünü söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LTB ve Gönyeli Belediyesi’nden ‘ortak kanalizasyon idaresi’ adımı07 Mayıs 2019 Salı 14:18
  • Fitre ve zekat bağışlarının Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Ve Kanserle Savaş Vakfı’na yapılması istendi07 Mayıs 2019 Salı 14:12
  • Hala Sultan İlahiyat Koleji Okul Aile Birliği Başkanı Kaynarca’dan KTOEÖS’in eylemine tepki07 Mayıs 2019 Salı 14:10
  • Din İşleri Başkanlığı: “Kilise malları hırsızlığı ile ilgili tutuklanan görevli görevden uzaklaştırıldı07 Mayıs 2019 Salı 14:08
  • KTGB Basın Özgürlüğü Paneli yapıldı: “HEDEF DAHA ÖZGÜR BASIN”07 Mayıs 2019 Salı 13:34
  • Akıncı, Spehar’ı kabul etti07 Mayıs 2019 Salı 13:16
  • Erhürman: “Merkez Bankası’ndan avans alınması yasal”07 Mayıs 2019 Salı 13:12
  • “Genç Bakış Açısıyla Basın Özgürlüğü” kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi07 Mayıs 2019 Salı 12:33
  • Başbakan Tufan Erhürman Meclis'te açıkladı, Protokolün 1 yıl olmasını Türkiye istedi07 Mayıs 2019 Salı 12:29
  • Kızıkyürek: DİSİ Başkanı Averof Neofitu bana bir özür borçlu07 Mayıs 2019 Salı 12:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti