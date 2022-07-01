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Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde mezuniyet töreni gerçekleştirildi

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Hala Sultan İlahiyat Kolejinde düzenlenen mezuniyet töreni etkinliğine katıldı.
Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde mezuniyet töreni gerçekleştirildi

Başkan Töre, burada yaptığı konuşmada Kıbrıs Türkünün,  Türk ve Müslüman kimliğinin değiştirilemeyeceğini ifade ederek istiklal marşının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti bayraklarının milli değerler olduğunu söyledi.

Gençlere seslenen Töre, onlardan örnek insanlar olmalarını istedi.

Gençlerin sosyal aktiviteler yapmalarının en doğal hakları olduğunu ifade eden Töre ancak bunu yaparken ülkesine ve milletine karşı da sorumluluklarını unutmamalarını gerektiğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde İlahiyat Koleji açmak ve Hala Sultan ismiyle bir camii yapılmasının  önemli olduğunu vurgulayan Başkan Töre, emeği geçenlere teşekkür etti.

Töre, milli ve manevi değerler ile oynamaya çalışanlara karşı her zaman dik bir şekilde duruş sergileneceğini ifade ederek “Bu millet ayaktadır” dedi.

 

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