Hala Sultan İlahiyat Kolejinde Yeni Yıl kutlama yasağı

Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin sosyal medya hesaplarından öğrencilere yeni yıl kutlanılmaması çağrısında bulunuldu.

Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde yeni yıl kutlamalarının yapılmasını Türkiye’den gelen bazı öğretmenlerin engellediğini ve kutlamaya katılacak öğrencilere ceza verileceği iddia edildi. Ayrıca bazı öğretmenlerin otobüs şoförlerini de uyararak öğrencilere okula getirmemelerini söyledikleri ileri sürüldü.. Olayın sosyal medyada paylaşılmasının ardından birçok vatandaş konuyla ilgili tepki gösterdi.

Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin facebook sayfasından konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

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Bu sayfa Hala Sultan İlahiyat Koleji’ nin tek resmi sayfasıdır. Bunun dışında aynı isimle olan hiçbir sayfa ile bağlantımız yoktur.

Okul İdaresi