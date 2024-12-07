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Hala Sultan Koleji'nde organik atıklar kompostla yeşile dönüşüyor

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Hala Sultan İlahiyat Koleji'nde Bokashi yöntemi ile organik atıklardan elde edilen kompost okulun yeşillendirilmesinde kullanılacak.
Hala Sultan Koleji'nde organik atıklar kompostla yeşile dönüşüyor

Hala Sultan İlahiyat Koleji öğretmenleri ve öğrencileri atık gıdaların çöpe atılmaması için sürdürülebilir çevre bilinci çalışması yaptı.

Kolejden yapılan açıklamada, okulda atıkların artık çöpe atılmadığı, öğrencileri bilinçlendirmek için Bokashi yöntemi ile organik atıklardan elde edilen kompostun okulun yeşillendirilmesi için kullanılacağı belirtildi.

Açıklamada, Bokashi kovasını okula alan öğretmen Halil Selçuk’a teşekkür edilirken, Bokashi yöntemi şöyle açıklandı:

“Bokashi, Japonca'da ‘fermente olmuş organik madde’ demektir. Bokashi bir soğuk kompost yapım yöntemidir. Bokashi kompost kovasına atılan organik mutfak atıkları, üzerlerine ilave edilen yararlı Mikroorganizmalar sayesinde fermantasyona uğrar… Fermantasyon sürecinde, organik maddelerin hücre zarı parçalandığı için toprağa gömüldüğünde büyük bir hızla dönüşerek kompostlaşırlar"

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