Din İşleri Başkanlığı’nca, Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlenen Hala Sultan Tekkesi ziyareti bugün yapılıyor.
Ziyarete, normal zamanlarda Güney Kıbrıs’a geçişlerine izin verilmeyen KKTC ve Türkiye vatandaşlarından yaklaşık bin kişi katılıyor.
Din İşleri Başkanlığı’nca, Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlenen Hala Sultan Tekkesi ziyareti bugün yapılıyor.
Ziyarete, normal zamanlarda Güney Kıbrıs’a geçişlerine izin verilmeyen KKTC ve Türkiye vatandaşlarından yaklaşık bin kişi katılıyor.
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