Hala Sultan Tekkesi’nde hırsızlık

Larnaka’daki Hala Sultan Tekkesi’ndeki Hz. Muhammed’in süt halası Ümmü Haram’ın mezarının üzerine bulunan örtü çalındı.

Hırsızlığın ardından KKTC’ye geçen ve hırsızlığın zanlısı olarak tespit edilen iki kişi, polis tarafından tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı, hırsızlığı yapıp KKTC’ye geçen ve dün tutuklanan iki kişinin “İ.A.(E-38) ve O.S. (E-52)” olduğunu açıkladı.

Rum gazeteleri, hırsızlığın Tekke’deki caminin imamı tarafından ihbar edildiğini ve çalınan örtünün 400 Euro değerinde olduğunu yazdı.

Rum basını haberlerine göre, güvenlik kamerası görüntülerinde, kiralık bir araçla camiye giden iki kişiden birinin cami etrafındaki demir parmaklıkların üzerinden atlayıp camiye girdiği, birkaç dakika sonra da elinde örtü ile çıktığı görülüyor.

Rum polisi, Metehan Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye geçtiğini belirlediği kiralık aracı, İngiltere pasaportuna sahip 38 yaşındaki bir Türkün kullandığını da saptadı.